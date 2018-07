May: Britisk regering står sammen om en fremtid uden for EU

Spørgsmålet om fremtiden efter EU-skilsmissen har splittet Mays regering, der nu skulle være nået til enighed.

Det er sent fredag aften lykkedes premierminister Theresa May at vinde opbakning fra en dybt splittet, britisk regering.

Det står klart efter et 12-timers langt møde, hvor den britiske regering internt er nået frem til en "kollektiv" aftale om Storbritanniens fremtid uden for EU.

Hele regeringen var samlet ved et ministermøde nordvest for London, skriver flere internationale medier, herunder BBC.

Ifølge Theresa May er det lykkedes hende at få opbakning til en plan for frihandel med EU for industri- og landbrugsvarer. Dermed er der lagt op til tættere handelsforbindelser.

Planen skal bruges under forhandlingerne om en skilsmisse med EU.

- I dag har regeringen efter detaljerede drøftelser aftalt vores kollektive position for fremtiden for vores forhandlinger med EU, lyder det i en erklæring fra hende efter det lange møde med 26 ministre.

May har været under stort internt pres fra ministre, som ønsker en hårdere kurs for briternes exit, end den May har lagt op til.

Regeringen støtter desuden en plan for toldhandel, som skal være "forretningsvenlig".

Ifølge aftalen, der nu skal forhandles med EU, vil den store servicesektor i Storbritannien fremover ikke have samme adgang til EU-markederne.

Mødet er blevet afsluttet sent fredag aften dansk tid, hvorfor det endnu er småt med detaljer om aftalen.

Storbritannien håber på at sætte skub under forhandlingerne i et forsøg på at opnå en aftale til oktober. Men advarer også om, at forberedelserne for at forlade unionen 29. marts uden en aftale også optrappes.

Michel Barnier, EU's chefforhandler, har antydet, at EU vil være villig til at ændre sin forhandlingsposition, hvis briterne ikke står så stejlt på nogle af dets ultimative krav.

Han har dog advaret om, at det indre marked er helligt.

Dermed har May med sit kompromis i den britiske regering fået mandat til at forhandle med EU. Men endnu er intet sikkert, da unionens forhandlere givetvis ønsker at sende et klart signal for at afskrække andre fra at følge briterne ud af EU.

