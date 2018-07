Underhuset drukner i hånlatter, da Theresa May takker Boris Johnson for sin lidenskab

Det er ikke let at være i Theresa Mays sko. I kølvandet på brexitminister David Davis' og udenrigsminister Boris Johnsons tilbagetrædener fra deres poster skulle den britiske premierminister stå skoleret foran det britiske underhus for at tale om den brexitaftale, regeringen vedtog i fredags, og som nu har sendt selvsamme regering på den anden ende.

I bedste spottende underhustone måtte Theresa May finde sig i at blive udstillet for det kaos, der hersker blandt hendes ministerhold. Mens hun forsøger at fremstå fattet og takker de afgående ministre, stiger lydniveauet i salen. Da hun når til Boris Johnson, bliver det for meget.

»Jeg vil anerkende den lidenskab, vores tidligere udenrigsminister udviste ved at arbejde for... arbejde for... arbej...«, siger Theresa May, før parlamentsformand John Bercow må afbryde hende for at dæmpe salens stigende hånlatter.

UK PM Theresa May pays tribute to David Davis and Boris Johnson following their resignations from government - follow latest developments: https://t.co/BcrzDo0wIM pic.twitter.com/txMK0GrC9m — BBC News (UK) (@BBCNews) July 9, 2018

Drømmen om Brexit er døende

Den mest fremtrædende person blandt dagens tilbagetrækninger finder man i netop Boris Johnson. I sit to siders lange afskedsbrev går den tidligere udenrigsminister til angreb på Theresa May og hendes Brexit-strategi.

»Drømmen om Brexit er døende, kvalt af unødvendig tvivl på os selv. Vi er nu i den vanvittige situation, at vi vil acceptere store mængder af EU's lovgivning uden at ændre det mindste, fordi det er afgørende for vores økonomi. Uden at have indflydelse på lovene«, skriver Boris Johnson.

»På den måde er vi i sandhed på vej mod en status som koloni, og mange vil have svært ved at se den økonomiske eller politiske fordel ved sådan en aftale«.

»Vi må have en enig regering. Og siden jeg ikke med god samvittighed kan støtte disse forslag, har jeg ærgerligt måttet konkludere, at jeg må forlade regeringen«, skriver Boris Johnson.

I am proud to have served as Foreign Secretary. It is with sadness that I step down: here is my letter explaining why. pic.twitter.com/NZXzUZCjdF — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 9, 2018

Ristet af Jeremy Corbyn

Til samme seance i Underhuset hvor premierminister Theresa May blev afbrudt, var andre parlamentsmedlemmer også på talerstolen. Lederen af det største britiske oppositionsparti, Labour, Jeremy Corbyn, brugte ikke mange sekunder, før latteren atter bredte sig i salen.

»Jeg tror, ministrene ville have sagt op i fredags, men de stod over for en meget lang gåtur, ingen telefon og, grundet regeringens nedskæringer, ingen busafgange,« sagde Jeremy Corbyn med henvisning til det afsides område Chequers, hvor den britiske regering i fredags vedtog den nye plan for Brexit.

Oppositionslederen var imidlertid ikke færdig.

Mens Corbyn taler om, hvordan premierministeren så sent som i fredags fortalte om, at ministerrådet stod samlet om deres aftale, steg tilråbene fra salen. »Hvordan det går med det?« vil de høre, og Theresa May bryder åbenlyst selv sammen af grin over Corbyns tale.

»Hvordan kan nogen tro på, at premierministeren får en god aftale med 27 EU-regeringer, når hun ikke engang kan lave en aftale med hendes egne ministre?«, spørger Corbyn retorisk til slut.

Klappet ud af partimedlemmerne

Og mens Theresa May formodentlig ærgrer sig over det politiske kviksand, hun synes at synke dybere og dybere i, jubler andre over Boris Johnsons beslutning.

Tidligere formand for partiet Ukip, Nigel Farage, som er blandt de største fortalere for Brexit, applauderer nyheden på Twitter.

»Bravo Boris Johnson. Kan vi så skaffe os af med den rædselsfulde Theresa May og få Brexit tilbage på sporet«, skriver den polemiske politiker.

Bravo @BorisJohnson. Now can we please get rid of the appalling @theresa_may and get Brexit back on track. — Nigel Farage (@Nigel_Farage) July 9, 2018

Andre, der har klappet her til aften, er de konservative parlamentarikere. Dog ikke af Boris Johnson, men af deres premierminister. For da Theresa May skulle mødes med partigruppen foregik det ifølge nyhedsmediet Reuters under store bifald både da hun indtog mødelokalet, og da hun forlod det igen.

På mødet mandag aften advarede May sine partifæller om, at en splittelse i partiet kan ende med at bringe Labour-leder Jeremy Corbyn til magten. Det oplyser et af de konservative parlamentsmedlemmer, Robert Buckland, til Reuters.