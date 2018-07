Mindst 128 dræbt af bombe mod valgmøde i Pakistan Dødstallet ved angreb mod et valgmøde i Pakistan er steget til 128, siger embedsmænd. Over 200 er såret.

Mindst 128 er dræbt i et bombeangreb mod et valgmøde i Baluchistan-provinsen i Pakistan.

Det oplyser pakistanske embedsmænd ifølge nyhedsbureauet AFP. Over 200 meldes såret ved angrebet.

En selvmordsbombemand sprængte sig selv i luften under valgmødet i byen Mastung, ikke langt fra provinshovedstaden Quetta.

Det er det hidtil blodigste angreb i Pakistan i år, og dødstallet kan stige yderligere.

Pakistansk politi oplyste tidligere, at over tusind mennesker deltog i valgmødet.

Nawabzada Siraj Raisani, som er kandidat ved det pakistanske valg 25. juli, er blandt de dræbte, bekræfter hans familie.

»Min bror er her ikke længere. Han er blevet martyr«, siger hans bror, Lashkari Raisani, til pakistanske medier efter angrebet.

Regionen, hvor valgmødet blev holdt, betragtes som en højborg for yderliggående islamister.

Den pakistanske gren af den militante bevægelse Islamisk Stat siger, at den står bag angrebet. Det skriver bevægelsens nyhedsbureau, Amaq.

Få timer tidligere var et andet valgmøde blevet ramt af et bombeangreb i byen Bannu i den nordvestlige del af Pakistan. Her blev fire mennesker dræbt.

ritzau