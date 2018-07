Tysk avis: Libyen afviser EU-forslag om modtagelsescentre til flygtninge og migranter Et hurtigt møde i en hotellobby blev til et eksklusivt interview med Libyens premierminister, som er en nøgleperson i EU's bestræbelser på at løse flygtninge- og migrantproblemet.

Efter et spontant møde i en hotellobby fik en journalist fra den tyske avis Bild pludselig et interview med Libyens premierminister Fayez al-Sarraj.

Libyen er i øjeblikket det vigtigste transitland for flygtninge fra Afrika, og premierministeren er derfor en nøgleperson i EU’s forsøg på at finde en fælles løsning på det, der er blevet kendt som flygtninge- og migrantproblemet.

I løbet af det uventede interview blev premierministeren spurgt til et forslag om, at illegale immigranter kunne sendes fra EU til Libyen. I samme forbindelse blev han spurgt til et italiensk forslag om at oprette modtagelses- og identifikationscentre i Libyen.

Efter at disse to spørgsmål blev stillet, svarede premierministeren:

»Nej, det kommer ikke til at ske. Vi er absolut imod, at Europa sender illegale immigranter til os, som man ikke ønsker at modtage i EU. Vi vil heller ikke indgå aftaler om at modtage penge fra EU for at tage imod illegale immigranter. EU burde i højere grad tale med de lande, som disse mennesker kommer fra, og også lægge et pres der«, siger han og tilføjer:

»Den slags aftaler kommer ikke til at ske med os«.

Overrasket over Europa

I overskriften sammenkoger Bild dette til et udsagn om, at Libyen kategorisk afviser modtagelsescentrene. Dette fremstår dog mindre klart i interviewet, hvor hans generelle udsagn om ikke at ville indgå aftaler ikke uddybes specifikt i forhold til centrene.

Premierministeren siger dog:

»Jeg er meget overrasket over, at ingen i Europa ønsker at inddrage flere indvandrere, men beder os om at tage flere hundrede tusinder flere her«.

Han afviser desuden beskyldninger om, at Libyens kystvagt har skudt mod nødhjælpsarbejdere, der har forsøgt at redde folk fra Middelhavet.

EU ønsker at overdrage ansvaret for søredningsindsatsen i farvandet til Libyen snarest muligt - på trods af, at eksempelvis Amnesty har kritiseret kystvagten for at samarbejde med menneskesmulgere.

I praksis har Libyen allerede oprettet såkaldte tilbageholdelsescentre til flygtninge og immigranter, men disse opererer ikke som EU-centre.

FN’s menneskerettighedskommissær, Zeid Ra’ad al Hussein, har kritiseret forholdene i lejrene, hvor familier stuves sammen i aflåste lagerhaller uden adgang til de mest basale nødvendigheder.

Strømmen af flygtninge og migranter fra Libyen blev intensiveret efter en aftale mellem EU og Tyrkiet i 2016, som gjorde det sværere for menneskesmuglere at benytte ruten i den østlige del af Middelhavet.