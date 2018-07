Politiken i Mati: Beboere vender hjem til rygende ruiner Lokalbefolkningen i den brandhærgede græske kystby bliver mødt af et paralyserende syn af deres huse og ejendele.

En ram lugt af lejrbål hænger over den græske havneby Mati. Træer og elmaster brænder stadig, mens de chokerede beboere og erhvervsdrivende vender tilbage til resterne af deres hjem og forkullede arbejdsplads.

Politikens korrespondent Nilas Dahlgaard Heinskou er tidligt tirsdag ankommet til havnebyen Mati, godt 30 kilometer nordøst for Athen. I dette område har myndighederne fundet 26 omkomne, der ikke nåede væk fra flammerne i tide.

Hovedvejen til byen er for kort tid siden blevet genåbnet, efter at området blev raseret af en skovbrand i går og i nat. Omkring ham i et villakvarter besigtiger lokalbefolkningen de ødelæggende skader.

»Dem, jeg har nået at tale med, kørte til familiemedlemmer i aftes, da branden raserede. De kommer nu tilbage for at se skaderne. Folk er fuldstændig slørede i blikket. Man kan tydeligt se, de har grædt, og de har ikke lyst til at tale med pressen. Jeg talte med en kvinde i 40'erne, en mor, der stod og kiggede på sit hus, hvor der stadig var en lille brand i gang i haven. Man kunne se, at alt inden i huset er brændt væk. Der var stadig røg og små flammer inde fra huset«, fortæller Nilas Dahlgaard Heinskou.

Reddet i både

På villavejen, hvor han befinder sig, er alle bygninger beskadiget i større eller mindre grad. Nogle er brændt ned, så kun væggene står tilbage, mens andre er efterladt uden døre og vinduer; mure og vægge er farvet sorte af varme og sod. Alle efterladte parkerede biler i gaden står tilbage som askegrå skeletter.

»Jeg står foran en restaurant, hvor ejeren sidder ved et af bordene og ryger en cigaret. Han sidder under en soldug, som er brændt væk. Han fortalte før, at det indre af restauranten heldigvis ikke er brændt ned, men hele den bygning, som restauranten ligger i er helt sort og forkullet«, refererer Politikens korrespondent.

Over ham høres jævnligt vandflyvere, der fragter vand for at pøse det ud over det område, som skovbranden nu hærger.

Branden blev i går spredt hastigt af kraftige vinde. Dødstallet fortsætter med at stige og er nu nået 50, beretter nyhedsbureauet DPA.

Brandene kunne lugtes over 30 kilometer væk i hovedstaden Athen. Det værst ramte område ligger mellem Penteli-bjerget og kysten. Dem, der ikke nåede at flygte fra kystbyerne, søgte ud mod havet.

Ifølge myndighederne blev cirka 700 evakueret fra kyststrækningen. Andre blev ofre for de ødelæggende flammer. Chefen for Røde Kors i Grækenland har fortalt tv-stationen Skai, at 26 lig blev fundet på stranden. De blev fundet liggende tæt sammenslynget, hvoraf flere krammede hinanden.

Hårdt prøvet i forvejen

Nilas Dahlgaard Heinskou er i Grækenland for at rapportere om landets økonomi 10 år efter den ødelæggende finanskrise.

»De fleste grækere føler jo ikke, at de er ude af nogen som helst krise. Det er svært at forestille sig, hvor hårdt det må være for dem, der bliver ramt af det her, fordi de i forvejen er så hårdt prøvet. Folk de kæmper i forvejen med at få deres hverdag til at hænge sammen«, siger han.

I villakvarteret i Mati er alle huse og bygninger beskadigede, undtagen et. En hvid kirke med tre kupler står fuldstændig uberørt hen.

»En forbipasserende sagde, at det nok var guds vilje at holde hånden over kirken«.