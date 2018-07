Donald Trumps søn, svigersøn, tidligere kampagnechef og andre medlemmer af kredsen omkring USA’s præsident har muligvis været involveret i forskellige former for ulovligt samarbejde med Rusland. Den første retssag mod præsidentens tidligere kampagnechef, Paul Manafort, skydes i gang i næste uge. Hvilke forbindelser havde han til den russiske regering? Det er ikke hovedspørgsmålet i sagen, men retssagen kan alligevel kaste nyt lys over nogle af de ubesvarede spørgsmål.