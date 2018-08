Russiske undercover-journalister dræbt i Den Centralafrikanske Republik Journalisterne gik i sporet på lejesoldater, der menes at gøre det beskidte arbejde for Putin i blandt andet Ukraine og Syrien. Det er uklart, om mordet skyldes et røveri, eller om lejesoldaterne er involveret.

Tre russiske undercoverjournalister er blevet dræbt i Den Centralafrikanske Republik (CAR) i en sag, der omfatter lejesoldater, en rigmand i eksil, landets mineindustri, den muslimske oprørsgruppe Seleka og den russiske regering.

Journalisterne undersøgte angiveligt, hvordan lejesoldater var involveret i landets mineindutri, der bliver støttet af den russiske regering.

Men på en køretur på vej mod byen Bambari blev de fanget i et bagholdsangreb og skudt af maskerede mænd, fortæller både de lokale myndigheder i CAR og de russiske myndigheder.

Det afføder spørgsmålene: Hvorfor skulle journalisterne dræbes, og hvem var gerningsmændene?

Blev dræbt af 10 arabisk talende mænd

De tre dræbte mænd er journalisten Orkhan Dsjemal, kameramanden Kirill Radtjenko og produceren Aleksandr Rastorgujev. De opholdt sig indtil mandag aften i byen Sibut, som er et trafikalt knudepunkt i CAR.

De tre journalister var på vej til at møde en lokal kontakt i byen Bambari, der ligger 175 kilometer fra Sibut, skriver The New York Times. Ifølge nyhedsbureauet AP var disse lokale kontakter folk i FN.

Sammen med en lokale chauffør forlod de byen, da mørket faldt på ved 19 tiden. I udkanten af byen blev de stoppet af regeringens sikkerhedsstyrker, der ifølge The Guardian sagde, at ville være for farligt at fortsætte i mørket. Det var sidste gang, de tre journalister blev set i live. Tre timer senere blev de mødt af skud og sendt tilbage til landets hovedstad, Bangui. I ligkister...

Ifølge den overlevende chauffør blev journalisterne passet op 23 kilometer uden for Sibut. Armerede mænd sprang frem fra krattet og begyndte at skyde mod bilen. Ifølge The Guardian var det 10 mænd, der alle bar turban, og som udelukkende snakkede arabisk. De tre journalister døde med det samme.

Men gerningsmændene er ikke blevet identificeret. Derfor er der ikke umiddelbart noget, som beviser, at mordene har en forbindelse til ofrenes journalistiske undercoverarbejde.

Er Putins tropper involveret?

De tre dræbte journalister var i CAR for at kaste lys over et privat sikkerhedsfirmas involvering i de russiske interesser i minedustrien i det afrikanske land, fortæller chefredaktør, Andrej Konjakhin, til AP. Han siger også, at de var i landet på et turistvisum og arbejdede undercover.

De arbejdede for en russisk nyhedsorganisation, som ifølge Reuters især har beskæftiget sig med at afsløre korruption i Vladimir Putins omgangskreds. Den er ejet af Mikhail Khodorskij, og han er ikke Hr. Hvem Som Helst.

Khodorskij er en af Ruslands rigeste mænd, og han var rådgiver for Ruslands tidligere præsident Boris Jeltsin i 1990'erne. Her opbyggede han blandt andet sin enorme formue ved at opkøbe oliefelter i Sibirien. I 2003 blev han fængslet for bedrageri og dømt til ni års fængsel. I dag lever han i eksil i Schweiz og er en af Vladimir Putins hårdeste kritikere.

Ifølge det russiske medie Interfax var de tre journalister i hælene på den såkaldte Wagner-gruppe, som siden starten af 2018 har opereret med lejesoldater i CAR og nabolandet Sudan. Det skriver Stratfor.

Lejesoldaterne menes at støtte CAR's egen sikkerhedsstyrke, og Wagner-gruppen formodes også at have en forbindelse til Kreml. Flere russiske medier fortæller, at Wagner-gruppen blandt andet har bevogtet oliefelter i Syrien og kæmpet med russisksindede separatister i Ukraine. Lejesoldaterne er kædet sammen med oligarken Jevgenij Prigosjin, som i følge The Washington Post er kendt som en mand, der er villig til at gøre Putins beskidte arbejde. Populært går han under navnet Putin's kok, fordi han er tidligere restauratør.