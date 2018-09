Den 'skjulte' overklasse har adgang til skotsk whisky, fransk vin og hollandsk øl: Nordkorea har det hele - trods sanktionerne Sanktionerne mod Nordkorea er hullet som en si, hvilket et besøg i et af hovedstadens supermarkeder er et bevis på.

FOR ABONNENTER I årevis har Nordkorea været underlagt hårde sanktioner af EU, USA og FN i et forsøg på at presse styret til at opgive sine atomvåben.

Sanktionerne virker. Samfundsøkonomien er presset, hævder den amerikanske regering.

Men i Pothonggang Department Store i centrum af den nordkoreanske hovedstad, Pyongyang, er virkeligheden en anden. Her er der lange hylder med europæiske luksusvarer, som ellers er omfattet af EU’s sanktioner.

I supermarkedet kan man købe Heineken-øl fra Holland, Bourdeux-vin og Hennessy-cognac fra Frankrig, Pinot Noir-vin fra Tyskland, Lambrusco-vin fra Italien samt Beefeater-gin fra Storbritannien.