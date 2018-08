Ekspert: Nato og Erdogan rider på en tiger, og ingen ved, hvordan det vilde ridt ender Det er hverken i Tyrkiets eller Nato's interesse, at præsident Erdogan trækker Tyrkiet ud af alliancen. Men en stribe store og små konfrontationer kan ende med en alvorlig svækkelse af begge parter.

Et strategisk afgørende medlemsland som Tyrkiet på vej mod udgangen i verdens stærkeste militære alliance?

Alene tanken var indtil for få år siden helt på månen. Det er den stadig, mener eksperterne, og så tilføjer de i modsætning til tidligere et »men«.

Grunden til dette men og det nye dryp af usikkerhed blandt de ellers skråsikre militærstrateger er i høj grad den sidste sætning i et åbent brev fra den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan i New York Times: »Hvis USA ikke formår at bevæge sig væk fra ensidigheden og den manglende respekt, vil vi være nødsaget til at se os om efter nye venner og allierede«, lyder afskedssalutten i Erdogans svar på præsident Trumps nye handelsrestriktioner i striden med Tyrkiet.

Direktøren for tænketanken German Marshall Foundations afdeling i den tyrkiske hovedstad Ankara hører til de mest pessimistiske eksperter: »Det er ikke på nogen måde i Tyrkiets interesse at forlade Nato, men alligevel tror jeg, at der er en risiko for, at de mange uenigheder kan starte en ond cirkel, der kan ende med reel tvivl omkring Tyrkiets medlemskab af Nato«, siger Özgür Ünlühisarcıklı .

Han peger på, hvordan en stribe skænderier om våbenkøb, politiske fængslinger og udleveringsbegæringer mellem især USA og Tyrkiet har skabt en tværpolitisk anti-vestlig front i Tyrkiet.

»Hvis de anti-vestlige følelser i Tyrkiet nu forstærkes på grund af Trump's holdninger, så vil det forstærke anti-tyrkiske følelser i hele Vesten. Det har været på vej nogle år, de to bevægelser – antivestligt i Tyrkiet og antityrkisk i Vesten, og det skaber denne onde cirkel«. Den tyrkiske sikkerhedsekspert taler om, at Erdogan og Tyrkiet har sat sig op på en tiger, og man ikke med sikkerhed kan sige, hvordan det vilde ridt ender.

Aluminium kampfly og hårde ord

Donald Trumps nye beslutning om at hæve tolden på aluminium og stål fra Tyrkiet skal presse Ankara til at løslade den amerikanske præst Andrew Brunson. Han er er sigtet for at have forbindelse til både den kurdiske PKK bevægelse og støtter af det mislykkede kupforsøg mod Erdogan for to år siden. Trumps nye offensiv midt i en tyrkisk finanskrise kommer oven i en stribe andre møgsager.

For et par uger siden besluttede den amerikanske kongres at tilbageholde leveringen af de første topmoderne amerikanske F-35 kampfly til Tyrkiet i første omgang i tre måneder. Samtidig truer man med at smide Tyrkiet ud af det store F-35 samarbejde, hvor ti tyrkiske firmaer er nøgle leverandører til det gigantiske kampflyprojekt, der omfatter op mod 3.000 nye fly. Et tyrkisk firma skal levere motorer til en del af flyene, og Tyrkiet spiller en nøglerolle i hele vedligeholdelsessystemet for flyet, der er ved at blive rygraden i både USA's og Nato's flyvevåben.

Balladen om F-35 handler ikke kun om den fængslede amerikanske pastor Brunson. Krisen begyndte for alvor, da Tyrkiet for et år siden fravalgte en række vestlige luftforsvarssystemer og købte det russiske S 400 missilsystem, som ellers kun benyttes af Rusland, Hviderusland og Kina. En åbenlys provokation og sikkerhedsrisiko, vurderer Nato.