Splittet Tyrkiet: Tilhængere af Erdogan stoler fuldt på, at han vil føre dem gennem krisen - andre er i chok Mange tyrkere er enige om, at USA’s sanktioner mod landet er uretfærdige og aggressive, men der slutter enigheden.

Hvis der er én ting, der vil kunne skubbe Erdogan fra magten, så er det en økonomisk krise. Sådan har analytikere sagt i flere år om den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdogan, der har siddet solidt ved magten siden 2003, og høstet stor opbakning fra vælgerne undervejs i landets økonomiske fremgang. Nu er tiderne på vej til at vende: liraen er faldet dramatisk, og økonomer forudser, at der venter landet en økonomisk afmatning i mindst et år frem.