USA presser store danske firmaer ud af Iran Selv om EU-Kommissionen vil have både danske og europæiske virksomheder til at blive i Iran, lukker de nu ned på stribe.

Flere store danske virksomheder lukker ned for forretninger i Iran, andre overvejer at følge efter. Dermed træffer de kommercielle beslutninger, der kan få verdenspolitiske konsekvenser.

Da den amerikanske præsident, Donald Trump, i maj trak USA ud af Vestens atomaftale med Iran, indførte han samtidig sanktioner, der ikke bare skulle ramme Iran direkte, men også presse og true europæiske virksomheder til at trække sig ud. Nu konstaterer Danfoss, der producerer termostater og meget mere, at det amerikanske pres virker.

»Sanktionerne gør det meget vanskeligt for globale virksomheder at drive forretning i Iran. Vi følger udviklingen nøje, men som situationen er nu, ser vi ikke nogen mulighed for at fortsætte vores forretning i Iran«, skriver Kenth Kærhøg, kommunikationsdirektør i Danfoss, i en mail til Politiken.

Pumpeproducenten Grundfos overvejer ligeledes sine forretninger i Iran.

Og shippinggiganten Maersk Line vil fra november i år ikke længere acceptere last til og fra Iran, oplyser virksomheden i en mail til Politiken.

Danmarks ambassadør i Iran, Danny Annan, beskriver en stærk faldende interesse fra danske virksomheder: »Situationen har fuldstændig ændret sig i Iran. Det gælder ikke blot virksomheder, som har ligget i forhandlinger om større kontrakter, som har trukket sig, men også virksomheder, som allerede har etableret sig, som har lukket ned for forretninger i Iran indtil videre«.

Den danske eksport til Iran er begrænset – der er 40 andre lande, vi eksporterer mere til. Men eksporten til Iran blev fordoblet fra 2015 til 2017.

Nu reagerer de danske virksomheder ligesom en række europæiske, der vil trække sig ud af Iran.

Det går imod EU-Kommissionens forsøg på at bevare de europæiske virksomheder i Iran for at holde liv i atomaftalen fra 2015. Tidligere på måneden opfordrede EU’s udenrigsrepræsentant, Federica Mogherini, europæiske virksomheder til at udvide deres forretninger med Iran med den begrundelse, at økonomi er en integreret del at atomaftalen. Iran reducerer sine atomfaciliteter mod at få adgang til verdensmarkedet.

Men ifølge Dansk Industri er hovedproblemet nu, at Europas banker ikke vil sende penge til og fra Iran af frygt for USA.

»Ingen danske eller europæiske banker vil modtage en krone fra Iran. Det betyder, at virksomhederne godt kan handle lovligt dernede, men man kan ikke trække sine penge tilbage fra Iran«, siger Peter Thagesen, underdirektør i Dansk Industri. Hvis Europa skal holde liv i atomaftalen, skal det problem løses, mener han.

Både Danske Bank og Jyske Bank bekræfter over for Politiken, at de er holdt op med at behandle transaktioner til og fra Iran.

Fra hele Europa hører man, at virksomheder er bange for USA’s sanktioner, siger Jens Ladefoged Mortensen, der forsker i international handel ved Københavns Universitet: »USA’s lovgivning må egentlig ikke have en effekt uden for USA, men USA er bare så stærk en økonomisk magt, at den kan påvirke verden på den her måde. Der ser vi svagheden i EU«.