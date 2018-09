Talstærkt politi forhindrer nyt voldsorgie i Chemnitz 4.500 højreaktivister stod i dag overfor 3.500 fra venstrefløjen i den plagede by, hvor politiet måtte afbryde højrenationalisters sørgemarch

I tog så fyldte, at de tyske baner, Deutsche Bahn, måtte melde »alle afgange mod Chemnitz udsolgt« lørdag eftermiddag, ankom de endnu engang, voldsberedte demonstranter fra det yderste højre og venstre.

Den hårdt plagede by, der i forvejen i denne uge havde lagt gader og pladser til tre heftige demonstrationer fra højre og en enkelt moddemonstration fra venstre, var denne gang klar.

Ville undgå vold og heilen

Scener, hvor højreradikale åbenlyst har heilet og jaget mennesker med fremmed udseende væk med vold, har chokeret Tyskland og hele verden. Gentagelser ville myndighederne for enhver pris undgå.

Mandag aften løbsk en stor højreorienteret demonstration i byen løbsk, angiveligt fordi politiet havde undervurderet dens størrelse og slet ikke havde folk nok klar til at forhindre vold og voldsomheder.

Kolossalt politiopbud var klar

Derfor var et enorm politilopbud med betjente fra flere tyske delstater i dag udkommanderet til Chemnitz i landets mest østlige del. På grund af den store politiindsats blev en kamp mellem Dresden og Hamburg SV i den tyske 2. Bundesliga lørdag eftermiddag aflyst.

Politiet måtte koncentrere sig om Chemnitz, og så kunne fodboldens hooligans lige så godt rejse i samme retning.

Ved hjælp af parader af politibiler, vogne med vandkanoner og opstillede hegn, satsede politiet på at holde parterne adskilt.

Overfor hinanden i byens centrum stod 4.500 fra højrefløjen, som mødte op for at gå i sørgemarch, arrangeret af det højrenationale parti Alternative für Deutschland og 3.500 venstreorienterede moddemonstranter med krav om åben og nazifri by under mottoet »Hjerte fremfor hetz«.

Hård kerne var med på begge sider

Til politiets bekymring havde begge fløje allieret sig med sine mest kampklare gemytter. Hooligans og kendte nynazister fra hele Sachsen og mange andre steder i Tyskland var rejst til Chemnitz ligesom godt 100 repræsentanter for den såkaldte Sorte Blok i det autonome venstremiljø.

Ifølge arrangørerne selv havde Alternative für Deutschland dog indskærpet til sine deltagere, at arrangementet skulle ske uden vold og at man ikke skulle »give efter fra provokationer fra venstre«.

To asylansøgere sigtet for mord

Sørgemarchen var arrangeret for at mindes den 35-årige håndværker og familiefar Daniel H., som natten til søndag i sidste uge blev knivdræbt under Chemnitz fejring af byens 875-års jubilæum. To asylansøgere, en 22-iraker, hvis ansøgning for længst er afvist og som skulle have været udvist allerede for to år siden og en 23-årig syrer, er sigtet og fængslet for mordet.

I spidsen for sørgemarchen, der havde svært ved at bevæge sig og kun fik gået få hundrede meter, fordi politiet måtte omringe den og beskytte den mod venstreaktivister, gik flere topfigurer fra AfD med hvide roser i knappehullet.

Samlet højrefløj gik forrest

For første gang optrådte ledere fra det lokale initiativ Pro Chemnitz, den antiislamistiske bevægelse Pegida og AfD side om side. Med hvide roser i knaphullerne førte AfD'erne Jörg Urban fra Sachsen, Björn Höcke fra Thüringen og Andreas Kalbitz fra Brandenburg an sammen med lederen Pegida, Lutz Bachman og frontfiguren i Pro Chemnitz, Martin Kohlmann.

Flere gange forsøgte hurtige repræsentanter for Den Sorte Blok at trænge gennem politikæderne og komme ind til højredemonstrationen. Først da den kontroversielle Björn Höcke, som har kaldt Holocaust-mindesmærket i Berlin »en skamstøtte«, skulle holde tale, lykkedes det for en enkelte aktivist at komme tæt på.

Han blev dog stoppet af en af højredemonstrationens egne kontrollører og overgivet til politiet.