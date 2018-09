I dag sagde drengene fra Tham Luang-grotten og den thailandske regering tak til Danmark og resten af verden Den thailandske regering havde i dag inviteret omkring 10.000 mennesker til banquet i Bangkok for at takke dem for deres deltagelse i redningsaktionen ved Tham Luang-grotten.

Verden har ikke set meget til de 12 drenge og deres fodboldtræner, efter at de i forrige måned blev reddet ud af den oversvømmede Tham Luang-grotte i Nordthailand.

Men i dag sagde fodbolddrengene og den thailandske regering officielt tak til de mange tusinde mennesker fra både Thailand og udlandet, som var involveret i redningsaktionen.

I Bangkoks største og mest fashionable indkøbscenter, Siam Paragon, stillede drengene op til pressekonference - anført af deres 25-årige fodboldtræner, Ekapol Chantawong, som i mellemtiden er blevet munk, og som derfor sad karseklippet og i orange gevandter og med korslagte ben på en stol foran podiet.

»Jeg vil takke kongen, premierministeren, alle thailændere og alle udlændinge for at have hjulpet os ud af grotten«, sagde han.

To af de udenlandske dykkere, som var med til at få fodboldholdet ud, kommer fra Danmark, så derfor var takken også rettet mod Danmark.

Flere af drengene fulgte op på ordene fra deres fodboldtræner.

»Jeg vil gerne sige tak til alle for den kærlighed, de har vist os«, sagde en, mens en anden sagde: »Jeg ønsker at takke hele verden«.

Ingen spørgsmål i skolen

Siden deres redning har de thailandske myndigheder forsøgt at skærme drengene, der er mellem 11 og 16 år, fra deres pludselige berømmelse. Kun enkelte medier har fået lov til at interviewe dem.

Faktisk var afskærmningen så effektiv, at drengene på dagens pressekonference sagde, at de havde undret sig over, at de ikke fik mere opmærksomhed, da de vendte tilbage til deres skole.

»Jeg fandt det mærkeligt, at ingen spurgte mig om grotten, og da jeg nævnte det for en ven, sagde han, at lærerne havde forbudt dem at spørge«, fortalte en af drengene.

Ordstyreren på pressekonferencen sagde, at han havde hørt, at en fra fodboldholdet havde fået sig en kæreste og bad vedkommende om at række hånden i vejret.

Den yngste af drengene - 11-årige Titan - rakte hånden op.

»Vi snakker kun lidt sammen«, sagde han, mens han blev blodrød i hovedet.

Enorm taknemmelighed

I indkøbscentret Siam Paragon, hvor pressekonferencen foregik, er der åbnet en udstilling om redningsaktionen. Blandt andet kan besøgende se en af de bårer, drengene lå på, da de i nærmest bedøvet tilstand blev ført gennem vandet ud af grotten, og man kan også kravle gennem en smal gang for at få indtryk af, hvor snævre nogle af passagerne i grotten var.

En af dem, der i dag besøgte udstillingen, var 74-årige Kanlaya Krangkaew.

»Der var noget nærmest guddommeligt over redningsaktionen. Alt lykkedes. Vi fik fat på de rigtige folk. De gjorde de rigtige ting og på det rigtige tidspunkt. Selv om vi er moderne mennesker, mindede det os om, at der også findes noget guddommeligt«, sagde hun.

På udstillingen er redningsaktionen blevet døbt ‘Mission possible’, og den taknemmelighed, som Thailand føler over for den omfattende hjælp og opbakning, der kom fra udlandet, er så dybtliggende, at det nationale flyselskab Thai Airways afspiller en takkevideo på sine flyvninger lige efter instruktionerne om at spænde sikkerhedsbæltet.

På udstillingen i dag var Werachon Sokondhapatipak, der er talsmand for den thailandske premierminister, Prayuth Chan-ocha, også til stede.