Over 200 forskere gør oprør mod tåbelig drøm om evig vækst

Hun understreger, at det er urealistisk at droppe bnp som en rettesnor for udviklingen. Men begrebet skal udvides. Og lige som en klima- eller miljøminister i dag skal tænke over, hvordan økonomien rammes af deres lovforslag, skal finans- og økonomiministre tvinges til at tænke, hvordan økonomien påvirker miljøet, siger Connie Hedegaard, der i dag bl.a. er formand for den grønne tænketank Concito, KR Fonden, Aarhus Universitet og ikke mindst OECD's bæredygtighedspanel.

Det svære er at finde frem til en metode, der virker. Og her er det godt, at man i det åbne brev kræver, at det arbejde skal tages alvorligt.

I Danmark erklærede S-SF-R-regeringen i 2011, at Danmark internationalt vil arbejde for at indføre en ny vækstmodel med fokus på grøn vækst. Efter regeringsskiftet blev arbejdet droppet i 2017.

Derimod har KR Fonden og Carlsbergfondet givet penge til et stort forskningsprojekt om grøn vækst.





