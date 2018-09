Over 200 forskere i opråb: Europa, det er på tide, at vi bliver uafhængige af vækst

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I denne uge samles forskere, politikere og planlæggere til en banebrydende konference i Bruxelles. Formålet med konferencen, som er organiseret af europaparlamentarikere fra fem forskellige parlamentariske grupper samt faglige og private organisationer, er at udforske mulighederne for en ’postvækst-økonomi’ i Europa.

Om debatindlægget Debatindlægget er underskrevet af 236 europæiske forskere inden for samfunds- og naturvidenskabelige fag og bringes i dag i flere end ti europæiske aviser, bl.a. Politiken, The Guardian og Libération. Blandt medunderskriverne er Dan O’Neill (lektor, University of Leeds), Federico Demaria (seniorforsker, Universitat Autònoma de Barcelona), Giorgos Kallis (professor, Universitat Autònoma de Barcelona), Kate Raworth (pd.h. og forfatter), Tim Jackson (professor, University of Surrey), Jason Hickel (lektor, Goldsmiths, University of London), Marta Conde (formand for Research & Degrowth), Kevin Anderson (vicedirektør, Tyndall Centre for Climate Change Research) og David Graeber (professor, London School of Economics). Blandt danske medunderskrivere er Inge Røpke (professor, AAU), Jens Friis Lund (professor, KU), Stefan Gaarsmand Jacobsen (adjunkt, RUC) og Gregers Andersen (ph.d. og forfatter). Du kan se, hvem de øvrige medunderskrivere er, her. Vis mere

I de sidste 70 år har vækst i bruttonationalproduktet (bnp) stået som de europæiske landes vigtigste økonomiske mål. Men i takt med at vores økonomier er vokset, er vores negative påvirkning af miljøet også taget til. Vi overskrider nu det forsvarlige råderum for menneskehedens aktiviteter på denne planet, og der er ingen tegn på, at de økonomiske aktiviteter bliver afkoblet fra ressourceforbruget eller forureningen i noget nær det påkrævede omfang. At løse europæiske landes sociale problemer forudsætter i dag ikke mere vækst. Det forudsætter en mere rimelig fordeling af de indtægter og den velstand, vi allerede har.

Vækst er også blevet sværere at opnå på grund af aftagende produktivitetsstigninger, mætning af markedet og ødelæggelser af økosystemerne. Hvis disse tendenser fortsætter, vil Europa muligvis opleve nulvækst i løbet af det kommende årti. Lige nu forsøger vi at stimulere væksten ved at øge gældsætningen, ophæve miljølove, øge arbejdstiden og afvikle det sociale sikkerhedsnet. Dette stædige fokus på vækst for enhver pris splitter vore samfund, skaber økonomisk ustabilitet og underminerer demokratiet.

Magthaverne har ikke været villige til at se disse problemer i øjnene – i hvert fald ikke før nu. EU-Kommissionens projekt ’Beyond GDP’ (ud over bnp, red.) blev omdøbt til ’GDP and Beyond’ (Bnp og det, der ligger ud over). Det officielle mantra er og bliver vækst – i nye klæder som ’bæredygtig’, ’grøn’ eller ’inkluderende’, men først og fremmest vækst. Selv FN’s nye bæredygtighedsmål taler om økonomisk vækst som et mål for alle lande uanset den fundamentale modsætning mellem vækst og bæredygtighed.

I betragtning af, hvad der er på spil, ville det være uansvarligt af politikere og beslutningstagere ikke at udforske mulighederne i en fremtid efter vækstøkonomien

Den gode nyhed er, at der inden for forskningsverdenen og civilsamfundet er opstået en bevægelse, der arbejder for, at vi skal sætte os ud over vækst. Den går under forskellige navne forskellige steder: décroissance, Postwachstum, steady-state eller doughnut economics, prosperity without growth, for at nævne nogle få.

Siden 2008 har vækstkritiske konferencer med jævne mellemrum tiltrukket tusinder af deltagere. Et nyt globalt initiativ, Wellbeing Economies Alliance (eller WE-All) skaber forbindelser mellem disse bevægelser, og samtidig har et europæisk forskningsnetværk udviklet nye økologiske makroøkonomiske modeller. Disse initiativer antyder, at det er muligt at forbedre livskvaliteten, rette op på miljøets tilstand, begrænse uligheden og sikre mennesker meningsfulde job – alt sammen uden behov for økonomisk vækst – hvis vi ellers tager politiske skridt til at sætte os ud over vores nuværende afhængighed af vækst.

Nogle af de foreslåede forandringer indebærer begrænsninger på vores ressourceforbrug, progressiv beskatning for at dæmme op for den stigende ulighed og en gradvis reduktion af arbejdstiden. Ressourceforbruget kan nedbringes gennem en beskatning af fossile brændstoffer, og indtægterne herfra kunne gives tilbage som en bonus til alle mennesker eller bruges til at finansiere sociale tiltag.

Indførelsen af både en minimums- og en maksimumsindkomst ville yderligere reducere den økonomiske ulighed og samtidig bidrage til en omfordeling af omsorgsarbejde og bidrage til en reduktion af de uligheder i magtfordelingen, som undergraver demokratiet.

Nye teknologier kunne bruges til at nedbringe arbejdstiden og forbedre livskvaliteten i stedet for til at afskedige massevis af arbejdere og skaffe stadig større profitter til et privilegeret mindretal.