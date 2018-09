Tidslinje: Handelskonflikt mellem USA og Kina Sådan har handelskonflikten mellem USA og Kina udviklet sig siden foråret.

1. marts 2018: Præsident Trump varsler straftold på stål og aluminium fra bl.a. Kina og EU. Trump begrunder sit træk med, at USA’s fremstillingsindustri i mange år er blevet undergravet af uretfærdige handelsordninger. Straftolden bliver 25 procent på importeret stål og 10 procent på aluminium.

22. marts: USA varsler told på varer fra Kina til en værdi af 60 milliarder dollars. Det er første gang, at Trump-regeringen retter straftold specifikt mod Kina. I flere brancher, herunder techindustrien, er der frygt for en åben handelskrig.

20. maj:USA’s finansminister, Steven Mnuchin siger til amerikanske medier, at handelskrigen indtil videre er stillet i bero.

29. maj: Handelskrigen genoptages, for USA lægger en straftold på 25 procent på kinesiske varer til en værdi af 50 milliarder dollars.

18. juni: USA truer med at lægge en straftold på 10 procent på en række kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollars. Denne told skal træde i kraft, hvis ikke Kina sænker sine nye toldsatser på en række produkter fra USA.

6. juli: Første del af de varslede amerikanske toldsatser træder i kraft. Det rammer varer til en værdi af 34 milliarder dollars. Kina gør gengæld med en tilsvarende told, og landets handelsministerium siger, at USA har »antændt den største handelskrig i den økonomiske historie«.

23. august: Anden del af de varslede amerikanske toldsatser træder i kraft. Det rammer varer til en værdi af 16 milliarder dollars. Kina svarer igen med straftold på varer med en tilsvarende værdi.

7. september: Præsident Trump siger, at den straftold på varer for 200 milliarder dollars, som han varslede i juni, træder i kraft snart. Samtidig truer han med at udpege yderligere kinesiske varer til en værdi af 263 milliarder dollars, som skal pålægges straftold.

Kilder: Business Insider, Reuters, supplychaindive.com, Wall Street Journal