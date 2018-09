Donald Trump fik sidste år dommer Neil Gorsuch godkendt. I foråret meddelte Anthony Kennedy, der ofte har været den udslagsgivende dommer, at han trådte tilbage. Dermed får Trump mulighed for at udpege en dommer, der vil trække retten i mere konservativ retning. Han indstillede den 53-årige konservative dommer Brett Kavanaugh.

Anklage om et seksuelt overfald splitter USA og åbner et 27 år gammelt sår I #MeToo-æraen er selv Trump nødt til at lytte til Christine Blasey Ford, der beskylder hans nominerede dommer til højesteret for at have overfaldet hende seksuelt. Alligevel frygter hun at ende, som Anita Hill gjorde for 27 år siden.