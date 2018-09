FAKTA

Dansk forbindelse?

Iran beskylder Danmark for at give husly til medlemmer af en gruppe, som mistænkes for at stå bag terror- attentatet i Ahwaz.

En talsmand for gruppen ANR – ’Ahwaz’ Nationale Modstand’ – sagde efter attentatet, at han sympatiserede med angreb på den iranske revolutionsgarde.

Men han afviste blankt over for DR, at gruppens danske medlemmer havde forbindelse til attentatet.

Iran kræver mistænkte medlemmer af gruppen udleveret. Det bliver svært for Danmark, som ikke udleverer mistænkte til lande med dødsstraf. Der er i Iran dødsstraf for terror.

