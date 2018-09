På afveje: En stor hvidhval er »rundt på gulvet« i Themsen En stor hvidhval er på vej mod London op gennem floden Themsen. Marinebiologer frygter for dyret.

»Den er tydeligvis rundt på gulvet og med stor sandsynlighed i problemer«.

Det har The Whale and Dolphin Convervation Society sagt til BBC, der fik underretning om det store dyr fra en ornitolog, Dave Andrews, der også havde åndsnærværelse til at lægge den på Twitter:

Can't believe I'm writing this, no joke - BELUGA in the Thames off Coalhouse Fort @RareBirdAlertUK pic.twitter.com/6VtrJ1PVc6 — Dave Andrews (@iPterodroma) September 25, 2018





Han var den første til at spotte hvalen, efter den var svømmet ind i Themsen ved flodens munding nær Gravesend 35 kilometer øst for London.

Myndighederne opfordrer nu folk til at nøjes med at kigge på fra bredden, så de ikke bringer hvidhvalen - en tandhval som på engelsk kaldes en beluga - yderligere fra koncepterne. Og man ønsker bestemt ingen amatører til at hjælpe med selve redningsaktionen.

Hvidhvalen Familie af mellemstore tandhvaler med to nulevende, arktisk udbredte arter: hvidhval (beluga, Delphinapterus leucas) og narhval (Monodon monocerus). Hvidhval og narhval lever af stimefisk, krebsdyr og blæksprutter. Hvidhvalen bliver op til 5 m lang og vejer op til 1,5 t, hanner lidt større end hunner. Ungen er ved fødslen ca. 1,5 m lang og skifergrå. Den bliver først helt hvid som voksen. Hvidhvalen kaldes også "søpapegøjen" (sea canary) pga. de specielle lyde, den frembringer. I modsætning til de fleste andre hvaler har den en bevægelig hals. Den forekommer kystnært ved Alaska, Canada, Grønland, Norge og Rusland, og en isoleret bestand findes i Saint Lawrencebugten. Den har gæstet Danmark og den indre Østersø flere gange. Hvidhvalen optræder ofte i store flokke. Kilde: Gyldendal, Den store danske. Vis mere

Langt hjem til Arktis

»Hvis de spiser vandmænd, plejer vi altså ikke at have en masse vandmænd i Themsen, men vi har til gengæld en masse plastikposer, hvilket kunne blive et problem«, siger Tanya Ferry, fra Londons havnemyndigheder, der forsøger at finde ud af, hvordan de skal få mad i dyret.

»Vi håber, at hvis vi giver den god plads (hvidhvalen kan blive op til 5 meter lang, red.), så vil den selv finde ud af Themsen til omgivelser, der er bedre for den«.





Hvidhvalen, som nu befinder sig i floden, er af en arktisk art, oplyser The Whale and Dolphin Convervation Societys talsmand Danny Groves, der udtaler til BBC:

»Den er tusinder af mil fra, hvor den hører hjemme«.

Det er ikke første gang, Themsen har en hvidhval på besøg. For 12 år siden strandede og døde en hval i floden.