Vil ud af ’EU-fængslet’: Den britiske regering sammenligner EU med Sovjetunionen

Den britiske regering har skærpet tonen overfor EU i brexitforhandlingerne. For en god uge siden forlangte premierminister større respekt fra EU, og søndag fik retorikken yderligere et nøk opad.

I en tale på den konservative partikongres i Birmingham beskyldte Jeremy Hunt, den britiske udenrigsminister, EU for at true Storbritannien på ufine måder.

»Ikke alene med økonomisk sammenbrud, men endda med at splitte Storbritannien med en grænse i Det irske Hav. Hvad skete der med troen på idealerne i den europæiske drøm? EU blev skabt for at beskytte frihed. Det var Sovjetunionen, der forhindrede folk i at komme væk«, sagde Jeremy Hunt og tilføjede: »Historiens lære er klar: hvis man forvandler EU-klubben til et fængsel, så vil lysten til at slippe ud ikke mindskes, den vil vokse. Og vi vil ikke være den eneste fange, der drømmer om at slippe ud«.

Afviser Fort Storbritannien

Den konservative regering er under pres både ude og hjemme på grund af brexitforhandlingerne. EU har gjort klart, at man ikke kan acceptere Theresa Mays brexitplan, den såkaldte Chequers-plan.

Mange internt i det konservative regeringsparti mener omvendt, at Chequers-planen giver EU alt for mange indrømmelser.

I The Sunday Times kalder den tidligere udenrigsminister Boris Johnson planen for »sindssyg«.

Indtil videre holder den britiske regering imidlertid fast i Chequers-planen. Nu krydret med en hårdere tone overfor EU.

I sin tale søndag eftermiddag gav Jeremy Hunt en række 'gode råd’ til EU-lederne. Han mindede om Storbritanniens indsats og ofre for Europa under 2. verdenskrig.

»Vores venner i EU bliver nødt til at forstå, at 52 procent af vores land ikke er rabiate populister, der prøver at bygge Fort Storbritannien. Vi kæmpede for fred på vores kontinent, så ingen af os vil nogensinde vende historien ryggen«, sagde Jeremy Hunt.

EU bør ændre indstilling

Den britiske udenrigsminister sagde, at det virker som om, at EU tror, at den eneste måde at holde sammen på unionen, er ved at straffe de medlemslande, der vil ud.

Jeremy Hunt parafraserede i sin tale det konservative ikon Margaret Thatcher, der i en debat i det britiske parlament i 1990 sagde »nej, nej, nej« til mere magt til EU.

»Vi har forståelse for, at EU vil beskytte sig selv. Men hvis den eneste måde at håndtere Storbritanniens ønske om at forlade EU er at forsøge at splitte os, så er svaret - som en mere fremtrædende figur end mig har sagt: Nej, nej, nej«, sagde Jeremy Hunt.

73 procent af de konservative vælgere stemte for at forlade EU ved folkeafstemningen i 2016, og Jeremy Hunt lovede de forsamlede partimedlemmer i Birmingham at kæmpe mod EU for at levere brexit. Til EU sagde han:

»I må aldrig forveksle britisk høflighed med britisk svaghed. For hvis man placerer Storbritannien i et hjørne, så bryder vi ikke sammen. Vi kæmper. Så som jeres venner gennem mange år siger vi dette: Brexit handler ikke om, hvorvidt I sejrer eller vi sejrer. Europa blomstrer, når vi begge sejrer, og det er på tide, at I ændrer jeres indstilling«.