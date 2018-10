Mistanke om iransk terrorforbindelse i Danmark: Iran varsler »ødelæggende« svar på attentat - og anklages selv for terror Nyhedsanalyse: Iran er presset udefra og indefra. Præstestyret har invovleret sig i flere krige. Det er presset økonomisk. Ramt af terror - og bliver nu selv anklaget for at stå bag terrorplaner i Europa.

Ville nogen anden regering bytte med det iranske præstestyre lige nu?

Hvad har den overhovedet gang i?

Regeringen i Teheran er ramt af snærende økonomiske sanktioner på grund af sit atomprogram, sin udvikling af avancerede raketter og sin indblanding i arabiske konflikter.

Præstestyret er presset af internationale virksomheder, som vil ud af landet, ikke ind.

Styret er midt i en krig i Syrien til forsvar for Bashar al-Asads diktatur.

Præsterne er også involveret i en stedfortræderkrig med Saudi-Arabien i Yemen.

De er presset af terror hjemme.

Og nu er Iran også presset af påstande om ansvar for terror ude i verden.

Hvad der er sandt, og hvad der er falsk, er ikke éntydigt.

Til det ubestridte hører, at Iran er hårdt ramt af USA's økonomiske sanktioner. Trump vil lamme den iranske eksport af olie og gas fra næste måned. Den amerikanske præsident har trukket sig fra FN's atomaftale med Iran i protest mod, at aftalen ikke varigt hindrer Iran i at udvikle atomvåben, og at Iran er ved at udvikle nye langtrækkende raketter og, at Iran har involveret sig i flere arabiske konflikter – i Syrien, i Irak og i Yemen.

Resultatet af sanktionerne er, at en stribe af virkeligt store virksomheder – deriblandt det franske olieselskab Total og det danske Mærsk – derfor trækker sig ud af Iran. De vil ikke risikere at blive udelukket fra det amerikanske marked. Det er et voksende problem for Iran, der også må opgive at forny Iran Airs flåde af fly fra Boing og Airbus. Det er dybt generende for Iran og den iranske befolkning.

Selvom det er dyrt at modstå sanktionerne, fastholder præstestyret i Teheran, at det ikke vil forlænge atomaftalen, selvom det igen og igen siger, at det slet ikke er interesseret i atomvåben. Præstestyret fastholder også, at det ikke vil opgive sin udvikling af nye raketter og ikke vil opgive sin indblanding i Syrien, fordi den iranske revolutionsgarde er inviteret af Assad-styret.

Præstestyret kalder sig ikke selv involveret i Yemens krig. Men det støtter politisk den oprørske Houthi-bevægelse, og vestlige og arabiske flådefartøjer har standset skibe med iranske våbenforsyninger til Houthi’erne.

Saudiarabien truer Iran med vold

Saudi-Arabien, Irans traditionelle rival som stormagt ved Den Persiske Golf og aktuelle rival i Yemen, er rasende over, at Houthi-bevægelsen har affyret iranske missiler fra Yemen ind i kongedømmet. Det er baggrunden for, at den saudiske kronprins Abdullah har bebudet, at hans strid med Iran vil blive ført ind i selve Iran.

Om det er baggrunden for, at Iran den 22. september blev ramt af et vældigt terrorattentat med 29 dødsofre i provinsbyen Ahwaz i den iransk-arabiske provins Khuzestan, er til gengæld ren spekulation.

Khuzestan Khuzestan - én af Irans 30 provinser, næsten halvanden gang så stor som Danmark på grænsen til Irak. Befolkning: 5 millioner Befolket af overvejende arabisk-talende sunni-muslimer i modsætning til Irans flertal af persisk-talende shiiter. Hovedbyen Ahwaz blev ramt af terror 22. september Den arabiske oprørsbevægelse, ASMLA, vil løsrive Khuzestan fra Iran.

Men at uro og vold i Khuzestan er ved at blusse op, er ganske vist. Attentatet skete under en militær parade til minde om den otte år lange krig mellem Irak og Iran i 1980erne. Halvdelen af dødsofrene var fra den iranske revolutionsgarde. Den anden halvdel civile.

Hvem attentatmændene var, er til gengæld usikkert. Både en lokal arabisk oprørsbevægelse, ASMLA, og IS-bevægelsen påtog sig ansvaret eller skylden. Senere afviste ASMLA, at det havde noget ansvar.

Iransk straffe-aktion

I Danmark forsøgte eksil-iranere fra Ahwaz også først på vegne af ASMLA at tage ansvar på vegne af Ahwaz, senere blot at udtrykke sympati.

Men den iranske gengældelsesaktion gik i helt anden retning, da Iran 1. oktober sendte seks af sine omstridte ballistiske missiler 570 kilometer ind over Irak fra en base i Irans vestlige Kermanshah-provins og videre over grænsen til Syrien. Ved nedslaget ved byen al-Bukamal i Syrien skulle flere jihadister være dræbt og væsentlige IS-anlæg være ødelagt.

Revolutionsgarde erklærede ifølge al-Jazeera, at dets angreb skulle har ramt baser for såkaldte »Tahkfiri-terrorister«, støttet af USA og regionale magter i det østlige Syrien. Det er ofte en iransk betegnelse for IS-bevægelsen.

Tv-stationens korrespondent i Teheran, Zein Basravi, vurderer, at Iran med aktionen vil vise, at det har »evnen og den militære styrke til at ramme enhver trussel, det opfatter imod sig selv«.

Det iranske nyhedsbureau Fars skriver, at mindst ét af missilerne var påskrevet »Død over Amerika«, »Død over Israel« og »Død over al-Saud« – skønt ingen af disse magter blev forsøgt ramt.

Det normalt velunderrettede syriske Observatorium for Menneskerettigheder sagde senere mandag, at det havde rapporter om voldsomme eksplosioner i et område i det sydøstlige Syrien, kontrolleret af IS-bevægelsen.

Anklages nu for statsterror

Som om det iranske præstestyre ikke havde nok at bekymre sig om, anklages det nu også for at stå bag terror eller forsøg på terror i Europa.

De franske myndigheder siger, at iransk efterretningstjeneste stod bag en plan om at bombe et stort møde i Paris, afholdt af den iranske eksilorganisation, Mujahedin-e-Khalq. To belgiske statsborgere med iransk baggrund blev anholdt i Belgien, andre i Frankrig. Det formodede terrorattentat blev angivelig forpurret, og fransk politi har til iransk fortrydelse anklaget to iranske repræsentanter for planerne. Samtidig har Østrig arresteret en iransk diplomat, sigtet for at være kontaktmand til de to, der er arresteret i Belgien.

De franske indenrigs,- udenrigs- og økonomiministre har i en fælles udtalelse sagt, at den angiveligt afslørede terrorhandling »ikke kunne gå uden svar … Frankrig understreger sin vilje til at bekæmpe terrorisme i alle dets former, især på sit eget territorium«.