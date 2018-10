Migranter trodser Trump: Migrantkaravane mod USA vokser til 5.000 Antallet af migranter på vej fra fra Honduras mod USA er steget fra lidt over 2.000 til 5.000 hen over natten mellem lørdag og søndag. Folkemængden har nu krydset den mexicanske grænse og har trods trusler fra den amerikanske præsident kurs mod USA.

Tidligt søndag morgen var antallet af mennesker i migrantkaravanen, der har gået den lange vej fra Honduras gennem El Salvador og Guatamala og nu Mexico, vokset til 5.000.

De mexicanske myndigheder forsøgte forgæves at holde de mange migranter tilbage, da de krydsede grænsen. Men den omkring halvanden kilometer lange karavane fortsatte over grænsen i rækker à 10, skulder ved skulder og med kurs mod grænsen til USA.

Nyhedsbureauet AP beskriver, hvordan folkemængden marcherede gennem Mexico som en rodet hær af fattige, der triumferende råbte slogans som »Ja, vi gjorde det!«. På vej gennem små mexikanske landsbyer modtog migranterne både applaus, lykønskninger, mad og tøj fra mexicanere.

Mange af migranterne drømmer om et liv i USA og flygter på grund af fattigdom, vold og mangel på arbejde i deres hjemlande. 20-årige Juan Carlos Mercado fra Santa Barbara i Honduras er en af dem. Han siger til AP søndag, at korruption og mangel på jobs i hans hjemland har skabt store forhindringer i hans liv. Han er villig til at udføre et hvilket som helst job i USA.

»Vi vil bare gerne videre med vores liv«, siger han.

Håndsoprækning førte til fortsættelse

Umiddelbart var det ikke til at finde ud af, hvor de mange ekstra rejsende pludselig var kommet fra, da der kun havde været omkring 2.000 på den mexicanske side lørdag aften. Nyhedsbureauet Ritzau skriver, at de migranter, der allerede havde krydset grænsen, mødtes i en park i den mexicanske grænseby Ciudad Hidalgo, hvor de ved håndsoprækning stemte for at fortsætte. Herefter gik de tilbage til grænsebroen og opfordrede de resterende på den guatemalanske side til at fortsætte og krydse floden.

»Lad os alle sammen gå sammen. Vi kan godt«, blev der blandt andet råbt ifølge Ritzau.



AP skriver, at forbundspoliti overvågede karavanens fremmarch i Mexico fra helikopter og enkelte eskorterende enheder. Omkring 500 politifolk samledes kort uden for byen Tapachula langs motorvejen i busser og biler, men politiofficerer sagde ifølge AP, at deres instruktioner var at sikre trafikken på motorvejen, ikke at stoppe karavanen. De bevægede sig videre mod Tapachula, inden karavanen nåede dem.

Med overskridelsen af den mexicanske grænse har migranterne altså trodset den advarsel, som den amerikanske præsident, Donald Trump, skrev på Twitter torsdag: Hvis migranterne fortsætter med at komme ind i USA, vil han lukke grænsen mellem USA og Mexico.

Donald Trump har tidligere truet med at trække udviklingsbistanden fra Guatemala, Honduras og El Salvador tilbage, hvis ikke landene gør en større indsats for at stoppe de mange migranter med kurs mod USA.