14 års borgerligt samarbejde er forbi: Sverige venter stadig på en regering

»Det handler grundlæggende om, hvilken magtposition, man er klar til at give SD. Centerpartiet kommer derfor til at stemme nej til at give SD en afgørende og historisk unik indflydelse. Siden Alliansen blev dannet for 14 år siden, er det første gang, at to partier på egen hånd vælger at forsøge at danne regering uden de andre to. Jeg synes, det er en sørgelig udvikling. Alliansen består af fire partier«, skrev Annie Lööf med adresse til Moderaterna og Kristdemokraterna.

Kristersson var ikke mange kvarter om at svare igen. Sarkastisk betegnede han det som »temmelig unikt« for et allianceparti at ville stemme nej til en statsminister, der har som erklæret mål at føre alliancepolitik:

»I dag er en tung dag for Alliansen. Og historisk: Centerpartiet meddeler, at de ikke bare takker nej til at sidde i den allianceregering, jeg vil danne, og som Riksdagen stemmer om onsdag. De har desuden tænkt sig at stemme nej, når Moderaterna og Kristdemokraterena er klar til at sætte Stefan Löfvens regering på porten og føre Alliansens fælles politik«, skrev Kristersson.

Siden sprang meldingerne afsted ind i det hamsterhjul, der rullet afsted i højt tempo siden valgkampen. Lööf kaldte Kristerssons indlæg for »dybt misvisende«. Anonyme kilder fra alliancens partier beskylder gensidigt hinanden for at lægge alliancen i graven. Imens venter svenskerne på 10. uge på en ny regering.

Alt tegner til, at Andreas Norlén må på den igen med sine langvarige granskninger for at finde en person, der ikke bliver stemt ned af et flertal. De svenske politiske spåmænd og -koner har i første omgang peget i to retninger.

Norlén kan give Annie Lööf stafetten i rollen som sonderingskvinde for at danne en regering. Lidt på samme måde, som da Kristersson og siden S-formand Stefan Löfven på skift brugte to uger på resultatløse sonderinger. Norlén kan også sætte strøm til processen ved at bede Riksdagen om at stemme om Löfven som statsminister – selv om ingen positioner har flyttet sig, siden Löfven blev nedstemt 25. september.