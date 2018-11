Overblik: Her er briternes vej ud af EU

Det er lykkedes at nå frem til en aftale på teknisk niveau om briternes udtræden af EU, bekræftes det fra premierminister Theresa Mays kontor i Downing Street i London tirsdag eftermiddag.

Derfor har Theresa May indkaldt nøgleministre til et møde om brexit onsdag eftermiddag.

Her er et overblik over den britiske exitproces, der har strakt sig over flere år:

Ved en folkeafstemning 23. juni 2016 stemmer 52 procent af briterne for at forlade EU. 48 procent stemmer for at blive.

Onsdag 29. marts 2017: Storbritannien meddeler officielt EU, at landet vil melde sig ud af samarbejdet. Det indleder en nedtælling på to år til exit.

Lørdag 29. april: Stats- og regeringscheferne for de resterende 27 EU-lande holder ekstraordinært topmøde i Bruxelles. Her vedtager de EU's retningslinjer for første fase i exitforhandlingerne.

Mandag 22. maj: De 27 landes europaministre melder klar til forhandlinger efter vedtagelse af et detaljeret brexitmandat til EU's chefforhandler, Michel Barnier.

Torsdag 8. juni: Storbritannien holder parlamentsvalg. Premierminister Theresa May og hendes konservative parti mister det absolutte flertal. May bliver ved magten med støtte fra det nordirske unionistparti DUP.

Mandag 19. juni: Michel Barnier og den daværende britiske chefforhandler, brexitminister David Davis, indleder de formelle forhandlinger om den britiske exit fra EU.

Torsdag 19. til fredag 20. oktober: På et topmøde i Bruxelles beslutter EU27-lederne, at der ikke er sket tilstrækkelige fremskridt i første fase af forhandlingerne. Forhandlinger om fremtiden må derfor vente. De vil dog gå i gang med 'interne forberedende diskussioner' forud for kommende forhandlinger i anden fase.

Fredag 8. december: Theresa May og EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, laver aftale i Bruxelles. EU-Kommissionen mener nu, at der er sket tilstrækkelige fremskridt til at begynde at forhandle om fremtiden.

Fredag 15. december: EU27-topmøde i Bruxelles vedtager, at der er sket tilstrækkelige fremskridt om exitbetingelserne til at indlede anden fase i forhandlingerne. Den handler om overgangsordning og rammerne for det fremtidige forhold, herunder en frihandelsaftale.

Mandag 29. januar 2018: EU27-landene vedtager på et europaministermøde i Bruxelles mandat til forhandlingerne om en overgangsordning efter exit.

Onsdag 28. februar: EU-Kommissionen offentliggør i 168 paragraffer sit bud på den juridiske udmøntning af den aftale om betingelserne for den britiske exit, som EU blev enig med Storbritannien om i december.

Onsdag 7. marts: EU-præsident Donald Tusk offentliggør sit udspil til retningslinjer for forhandlingerne om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien.

Fredag 23. marts: EU27-lederne vedtager på et topmøde retningslinjer for forhandlinger om rammerne for det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Det handler især om udformningen af en frihandelsaftale.

Torsdag 12. juli: Theresa May fremlægger en længe ventet hvidbog med britiske planer for fremtidens forhold til EU. Få dage tidligere har David Davis og udenrigsminister Boris Johnson forladt regeringen i protest mod det, de ser som en alt for blød brexitplan.