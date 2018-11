Theresa May til rebellerne: Vælter I mig, skader I Storbritannien

Brexit handler ikke om mig«, har den britiske premierminister Theresa May sagt flere gange de seneste dage. I løbet af weekenden, hvor hun var særdeles aktiv i de britiske medier, skærpede hun tonen og sagde til sine kritikere – og de er mange – at de tilsvarende skulle holde op med at tænke på sig selv og i stedet tænke på nationen.

En politisk omskrivning af det gamle råd, som ofte er tilskrevet dronning Victoria, om end oprindelsen fortoner sig. Men i en af versionerne klager en stuepige over sin manglende lyst til sex med manden og så er det, at dronningen siger: »Luk øjnene, og tænk på England«.

Det er den mekanisme, Theresa May også bruger: Den øjeblikkelige regeringskrise handler om nationens interesser. Om Storbritannien. Ikke om Theresa May. Siger Theresa May.

Men det handler lige præcis også om Theresa May, for det er hende, der ene kvinde står i spidsen for og ene kvinde forsvarer den skilsmisseaftale mellem EU og Storbritannien, som blev offentliggjort i sidste uge. Der er på nuværende tidspunkt ikke noget flertal bag aftalen, som derfor har sendt det britiske politiske liv ud i en af dets største kriser i nyere tid, som det hedder i London.

Og det er netop Theresa May, en række partifæller – vi kender endnu ikke det fulde antal – har udtrykt mistillid til. Søndag var der ikke samlet de 48, der skal til for at udløse mistilliden, men der kan komme flere mandag og tirsdag. Lige netop den trussel konfronterede May med en anden trussel i tv-programmet ’Sophie Ridge on Sunday’ på Sky News.

Her sagde hun, at aftalen ikke ville blive ændret af, at hun blev fjernet, men at det kunne forsinke brexit og i sidste ende betyde en »no deal«, altså ingen aftale, og det er kun de mest hårdkogte brexiteers interesserede i. Det er også dem, der vil af med hende, og dem, hun på ingen måde kan overbevise.

Det er også Theresa May, som i den kommende uge vil bruge en stor del af sin tid i Bruxelles, hvor hun igen vil sætte sig i spidsen for de forhandlinger, der stadig pågår. Det er det, hun har sagt i løbet af weekenden, og det var det, hun sagde i sidste uge: At der i de kommende dage skal sættes mere kød og blod på den politiske hensigtserklæring om det fremtidige samarbejde mellem EU og Storbritannien.

Mens skilsmisseaftalen er på plads – som sagt meget langt fra et flertal i Underhuset – er aftalen om det fremtidige samarbejde stadig kun i absolut overskriftsform. Over weekenden har EU-diplomaterne været på arbejde, det har de britiske brexitforhandlere også, for selv om der først for alvor sættes turbo og konkret indhold på det fremtidige samarbejde, efter at briterne har forladt EU 29. marts næste år, skal der sættes en retning nu.

Det var bl.a. det, mange britiske MP’ere efterlyste torsdag, da parlamentet og May havde den første drøftelse. Hvad skal der ske i fremtiden, ville de vide, og May sagde igen og igen, at der ville komme mere klarhed i denne uge.

Dermed forsøgte hun at købe sig lidt tid, men samtidig har hun også forpligtet sig til at levere, og hun har flere gange ladet forstå, at det stadig kan forhandles. Og i Sky News sagde hun også, at intet var besluttet, før alt var besluttet. Under det ligger der en forståelse mellem May og EU-systemet om, at de ikke nødvendigvis behøver at være enige i fortolkningen af retningslinjerne for det fremtidige samarbejde.

Så det er den helt store nervekrig, der udspiller sig i britisk politik i disse dage, og man positionerer sig. For og imod brexitaftalen, for og imod Theresa May.