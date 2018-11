AfD i problemer

Det højrenationale parti Alternative für Deutschland, der ved sidste års valg for første gang kom i det tyske parlament, har siden haft konstant fremgang.

Ved valget, hvor et højrenationalt parti for første gang siden Anden Verdenskrig kom i parlamentet, fik AfD 12,6 procent af stemmerne. I dag ligger de på 16,5 i meningsmålingerne.

Men nu har et medlem af landsledelsen forladt partiet i protest mod højreradikalisering, og formanden for parlamentsgruppen, Alice Weidel, efterforskes for ulovlig partistøtte.

