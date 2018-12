Trumps tidligere advokat får tre års fængsel

Præsident Donald Trumps tidligere advokat Michael Cohen idømmes tre års fængsel for skatteunddragelse, for at have løjet for Kongressen og for at have betalt to kvinder for at tie om Trump.

Det sidste skete i tiden op til præsidentvalget i USA i 2016.

Cohen er kendt skyldig i skatteunddragelse for 1,4 millioner dollar og for at have vildledt Kongressen om sine kontakter til russere angående et byggeprojekt for Trump i Moskva.

Han erklærede sig også skyldig i at have overtrådt loven om brug af valgkampmidler.

Det skete, da han betalte store summer til to kvinder til gengæld for, at de holdt mund med oplysninger, der kunne skade Trump i valgkampen.

En af de to kvinder er pornoskuespillerinden Stormy Daniels, der hævder at have haft en affære med Trump tilbage i 2006.

Dommeren mener, at Cohen har mistet sit moralske kompas

Dommer William H. Pauley III understreger ved strafudmålingen, at Cohen har fortjent en hård straf for sine forbrydelser.

Cohen »lader til at have mistet sit moralske kompas«, og som advokat burde han have vidst bedre end at lyve for kongressen, snyde i skat og overtræde reglerne om brug af valgkampmidler, siger dommeren.

Dommeren afviser forsvarsadvokaternes argumenter om, at Cohen skulle have lov at slippe med en mild straf, fordi han har samarbejdet med myndighederne om nogle af de efterforskninger, der involverer Trump.

Men Cohens samarbejde »vasker ikke tavlen ren«, siger dommeren.

Den tidligere advokat forklarede onsdag i retten, at hans »blinde loyalitet« over for Trump betød, at han følte en forpligtelse til at »dække over« præsidentens »beskidte gerninger«.

Da han var advokat for Trump blev han kendt for sin udtalelse om, at han ville »tage en kugle« for den stenrige forretningsmand.

Præsident Trump selv havde forud for strafudmålingen udtrykt ønske om en hård straf til Cohen, som Trump betegner som en »løgner«.

Ritzau