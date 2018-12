Arbejde på mindsteløn kan se frem til et lønhop på 22 procent i Spanien

I Spanien kan millioner af arbejdere på mindsteløn se frem til en lønstigning på hele 22 procent fra næste år. I kroner og øre vil det være en lønfremgang på over 1.100 kroner om måneden, så den spanske minimumsløn bliver omkring 6.750 kroner.

Lønstigningen, der er den største i landet i 40 år, skal vedtages af regeringen i dag på et kabinetsmøde i den catalanske hovedstad, Barcelona. Lønstigningen er en vigtig del af den aftale, som den socialistiske mindretalsregering har indgået med venstrefløjspartiet Podemos.

Ministerpræsident Pedro Sanchez har fremhævet, at »et rigt land kan ikke have fattige arbejdere«. Samtidig med lønstigningen indeholder regeringsudspillet en forhøjelse af pensionerne, støtten til handikappede, barselsbetalingen samt en investering af ekstra knap 10 milliarder kroner i landets uddannelsesvæsen og forskning. De markante forbedringer i levevilkårene for den fattigste del af den spanske befolkning kommer efter den hårde nedtur efter finanskrisen i 2008.

Cheføkonom i Nordea Helge Pedersen peger på, at den overraskende store lønstigning – der er tre gange større end den, præsident Emanuel Macron modstræbende gennemførte for nylig efter ugers voldsomme protester over hele Frankrig – skal ses i en historisk sammenhæng.

»Det er en kraftig lønstigning, men den skal ses i lyset af den udvikling, der har været på det spanske arbejdsmarked i årene efter finanskrisen. Man har set rigtig mange afskedigelser, nogle er blevet genansat, men i vid udstrækning på dårligere vilkår, end de havde tidligere. Langt de fleste, der har fået job i de sidste år, er blevet ansat på midlertidige kontrakter og til en væsentlig lavere løn end tidligere. Det er ikke usædvanligt, at lønningerne er faldet 20-25 procent siden finanskrisen. Det har været et stort problem for mange spaniere«.

Normalt vil man sige, at lønstigninger i den størrelse vil ødelægge den økonomiske vækst?

«Man kan måske bekymre sig om, at det kan gå ud over landets konkurrenceevne. Men på den anden side løfter det forbrugsmulighederne for de dårligst stillede, og de har en høj forbrugskvote. De penge vil hurtigt komme ind i økonomien igen, og hvis man samtidig kan tage noget af den politiske utilfredshed i Spanien ud – især Podemos’ fremgang – så er det noget, der er relativt rimeligt«, siger Helge Pedersen.

Han peger på at »fattigdommen i Spanien er steget meget; det ser man på gaderne i Madrid, Barcelona og andre steder med flere tiggere og hjemløse. Jeg synes, det er blevet meget markant gennem de seneste år«.

Hvis det lykkes regeringen at samle et flertal bag planerne, vil det udløse bekymrede miner hos EU-Kommissionen i Bruxelles. I forvejen ligger landet lidt over de generelle økonomiske krav til medlemslandene, og lønstigning vil i første omgang forstærke udviklingen.

»Det er klart, at der et spørgsmål i forhold til EU, men Bruxelles har jo været meget pragmatisk i forhold til det, der er sket i Italien og nu også Frankrig, hvor grænserne for underskuddet på de offentlige budgetter og statsgældens andel af bnp også bliver overskredet, og det kan gøre det lettere for Spanien at komme igennem med det her«, vurderer Helge Pedersen.