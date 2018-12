Trump på overraskende julevisit hos USA's soldater i Irak USA har ingen planer om at sende de amerikanske soldater i Irak hjem, siger Trump under besøg i landet.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, er taget på uanmeldt julebesøg hos de amerikanske soldater i Irak.

Det oplyser Det Hvide Hus' talskvinde, Sarah Sanders.

Trump og førstedame Melania Trump er rejst til Irak "for at besøge vores soldater og de militære ledere og takke dem for deres tjeneste, deres succes, deres ofre og for at ønske dem en glædelig jul", skriver Sanders på Twitter.

Det er Trumps første besøg hos nogle af de amerikanske soldater, der gør tjeneste i et land, der er præget af konflikt.

Præsidentens fly, Air Force One, landede ved militærbasen Al-Asad vest for den irakiske hovedstad, Bagdad, klokken 19.16 lokal tid (17.16 dansk tid) med slukket lys og vinduesskærmene trukket ned.

På basen hilste han på mange af soldaterne og holdt møder med militære ledere, skriver nyhedsbureauet AFP.

Besøget i Irak kommer, kort tid efter at Trump overraskede mange iagttagere, militærstrateger og partifæller ved at meddele, at han trækker de amerikanske soldater ud af Syrien.

Beslutningen fik hans forsvarsminister, Jim Mattis, til at trække sig fra posten.

Under besøget i Irak siger præsidenten, at han 'overhovedet ikke har planer om' at trække USA's soldater ud af Irak.

»Faktisk kunne vi bruge det som en base, hvis vi ville gøre noget i Syrien«, siger han ifølge Reuters under besøget i Irak onsdag.

Siden USA indledte den såkaldte krig mod terror i 2001, har der været en form for tradition for, at præsidenten besøger de amerikanske soldater, der er udstationeret i krigsramte lande.

Trump, der til januar har siddet i præsidentembedet i to år, har fået en del kritik for, at han endnu ikke har besøgt nogle af de amerikanske soldater, der gør tjeneste i udlandet, særligt i de krigs- og konfliktramte lande.

I et interview med nyhedsbureauet AP i oktober sagde han, at han ikke mente, at et sådant besøg var 'nødvendigt'.

Ved onsdagens besøg har Trump også følgeskab af blandt andre sin nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton.

