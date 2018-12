DRCongo udviser EU-ambassadør forud for præsidentvalg

DRCongo har givet EU's ambassadør 48 timer til at forlade landet. Det sker fordi EU-Kommissionen har fornyet sanktioner mod det afrikanske land.

»Regeringen i Den Demokratiske Republik Congo indskærper EU at hjemkalde lederen af dets diplomatiske mission inden for 48 time«, siger udenrigsminister Leonard She Okitundu.

Der er tale om gengældelse for, at EU har indført sanktioner mod 14 ledere i DRCongo - deriblandt landets præsident, Joseph Kabila.

EU's udenrigsministre besluttede den 10. december at udvide et rejseforbud og indefryse værdier for en række af DRCongos politikere, fordi de 'satte hindringer i vejen for valgprocessen' og dermed krænkede menneskerettigheder.

Sanktionerne omfatter også Emmanuel Ramazani Shadary, en tidligere indenrigsminister, der håber at blive Kabilas efterfølger.

Krisen er opstået få dage før DRCongos præsident- og regionalvalg på søndag, hvor der skal findes en afløser for Kabila, som har været ved magten siden 2001.

Præsidentvalget i DRCongo har været længe undervejs og skulle have fundet sted den 23. december, men det blev udsat en uge som følge af brand, der ødelagde stemmemaskiner.

Der var torsdag uro og demonstrationer i flere byer, og oppositionen opfordrede på en blog til landsomfattende demonstrationer.

Valgkommissionen har advaret om, at valget kan blive udsat til marts i urohærgede områder. Men valget vil finde sted søndag, og den næste præsident vil blive indsat den 18. januar.

Den 47-årige Kabila, der har styret landet i 17 år, skulle egentlig være trådt tilbage efter at have siddet i to embedsperioder. Den sidste af dem udløb i december 2016.

Men han nægtede at gå af, og der var ikke udskrevet valg som planlagt.

Kabila meddelte i august, at han ikke genopstiller.

DRCongo, som har op mod 82 millioner indbyggere, er mange steder gennemsyret af vold og korruption efter mange års borgerkrig.

Landet har vældige naturressourcer, men det har indtil for nylig været hærget af, hvad iagttagere har kaldt 'Afrikas verdenskrig'.

Krigen har kostet omkring seks millioner mennesker livet. Enten som en direkte følge af kampe eller på grund af indirekte følger som sygdomme og fejlernæring.

ritzau