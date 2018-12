Anden ulykke på to år: Elefant tramper mand til døde i kendt thailandsk elefantlejr

Ifølge den thailandske tv-station Thairath TV var Elephant Nature Park den første lejr i Thailand, der ikke blot forbød elefantridning, men også at lænke elefanterne og at udstyre mahouterne med de stokke, som de normalt bruger til at kontrollere elefanterne.

Politiken har lørdag rettet gentagne henvendelser til Elephant Nature Park for at høre, om ulykken fredag morgen får ledelsen til at overveje at stramme sikkerhedsprocedurerne for den måde, som både mahouter og turister omgås elefanterne i lejren på, og om ledelsen også vil overveje at udstyre mahouterne med de stokke, som normalt bruges til at kontrollere de store dyr.

Elephant Nature Park har ikke besvaret Politikens henvendelser med den forklaring, at »alle lige nu har meget travlt«.

Uklarhed om anden ulykke

Det er kun to år siden, at en anden elefant trampede en 20-årig mand ihjel i lejren.

Ansatte i lejren fortalte til det nordthailandske onlinemedie chiangmaicitylife, at den 20-årige mand i et stykke tid havde arbejdet uofficielt i lejren sammen med andre mahouter. Dette blev dog benægtet af ledelsen, der også fastslog i en pressemeddelelse, at den ikke havde nogen ide om, hvordan manden var kommet ind i lejren.