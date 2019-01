Huaweis salgschef i Polen anholdt for spionage

Efter længere tids efterforskning har polsk politi anholdt den kinesiske it-gigant Huaweis salgsdirektør i landet, sigtet for spionage.

Politiken Undersøger Politiken Undersøger bedriver afdækkende journalistik om tidens vigtigste emner. Har du viden om muligt magtmisbrug eller andre sager, som du mener, vi bør interessere os for, så kontakt os med tip eller dokumenter på almindelig mail: graver@pol.dk Eller via krypteret postkasse her: https://politiken.dk/securedrop.

Anholdelsen kommer efter, at en række vestlige lande grundet frygt for spionage har udelukket Huawei fra at opbygge deres kommende 5G-telenetværk. Det er sket på trods af, at der indtil nu ikke er fremlagt beviser for selskabets medvirken til spionage noget sted i verden.

Den anholdte kinesiske statsborger havde ansvaret for Huaweis salg til offentlige myndigheder og transportsektoren. Inden sit job i Huawei var han i fem år attaché på det kinesiske generalkonsulat i Gdansk, oplyser han på sociale medier.

En tidligere polsk efterretningsagent er også anholdt og sigtet i sagen. Indtil for nylig var han ansat i teleselskabet Orange, der sammen med Huawei har fået ransaget kontorer og beslaglagt udstyr, skriver The Washington Post. Huawei og Orange samarbejder i Polen om at teste det kommende 5G-netværk.

Vicechefen for den polske efterretningstjeneste, Maciej Wasik, siger ifølge nyhedsbureauet AP, at anholdelserne sker efter grundig efterforskning.

»Begge har de udført spionageaktiviteter mod Polen«, siger han. Reuters citerer dog en anonym talsmand fra efterretningstjenesten for at sige, at anklagerne ikke har direkte forbindelse til virksomheden Huawei Technologies Cos Ltd.

De to personer nægter sig skyldige. De risikerer op til 10 års fængsel.

Huawei er verdens største producent af teleteknologi, men de seneste måneder har en række lande udelukket det kinesiske selskab fra at opbygge national kritisk infrastruktur. Det gælder for eksempel USA, Australien, New Zealand, Japan, Storbritannien og Frankrig. Også den norske regering overvejer at udelukke Huawei fra dele af sin teleinfrastruktur, oplyste overgangsregeringen torsdag.

Herhjemme er Huawei storleverandør til TDC’s 4G-tele- og kabelnetværk. Selskabet har også testet 5G-netværket med både TDC og 3. Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og Center for Cybersikkerhed har dog udtrykt bekymring over for Huaweis rolle i de kritiske netværk.

I Rådet for Digital Sikkerhed minder formand Henning Mortensen om, at der stadig ikke er fremlagt dokumentation for, at Huawei som selskab har bidraget til spionage. Indtil det måtte ske, bør ingen herhjemme gå i panik.

»Sagen i Polen er den første spionagesag om Huawei, og det kan blive den berømte dominobrik, der får den vestlige verden til at sige stop af frygt for Huawei og kineserne. I givet fald kan det få betydelige konsekvenser for Huawei og hele industrien - også med tanke på, hvordan politikere har det med at reagere på enkeltsager«, siger han.

Kan optrappe handelskonflikt

Kinas udenrigsministerium udtrykker bekymring om anklagerne og opfordrer opfordrer Polen til at behandle sagen »retfærdigt«. Huawei oplyser, at selskabet følger sagen tæt, men afviser på nogen måde at være involveret i spionage.

I en officiel udtalelse skriver selskabet, at »Huawei lever op til alle love og regler på de markeder, hvor selskabet opererer«. Udtalelsen er identisk med den forsikring, Huawei i december oversendte til Folketinget, efter flere udenlandske efterretningstjenester havde udtrykt bekymring over selskabets aktiviteter.