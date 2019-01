Amerikansk magasin kårer Vestager blandt årtiets største globale tænkere

Margrethe Vestager, der er konkurrencekommissær i EU-kommissionen og tidligere politisk leder af Det Radikale Venstre, er af magasinet Foreign Policy blevet kåret til at være blandt årtiets vigtigste globale tænkere.

Det skriver Foreign Policy på sin hjemmeside, hvor man udgiver en specialudgave med de største globale tænkere inden for en række kategorier.

»Den første gruppe indeholder tænkere, der har haft en enorm indflydelse på verden i det sidste årti«, skriver Foreign Policy om den gruppe, Margrethe Vestager er blevet kåret i.

Her ligger hun på en tredjeplads bag kinesiske Jack Ma, der har skabt giganten Alibaba, der har revolutioneret Kinas forbrugeres adgang til varer, og formanden for Verdensbanken, Christine Lagarde, der har styret organisationen gennem en tumultarisk tid i verdensøkonomien.

Om kåringen af Margrethe Vestager i kategorien ’Top 10 i de sidste 10 år’ skriver Foreign Policy:

»Ved at give massive bøder til selskaber som Google, Apple og Facebook har Margrethe Vestager positioneret sig selv som verdens ledende myndighed i kampen mod monopoler. Hendes arbejde i EU-Kommissionen har aldrig været vigtigere«.

»Med amerikanske embedsmænd, der er afholdende i forhold til at straffe amerikanske teknologigiganter for deres misbrug af brugerdata, monopolistiske taktikker og tvivlsomme skatteforhold, har Vestager taget en ensom kamp for digital gennemskuelighed og forbrugerrettigheder«.

»Og har hjulpet til at starte den kamp for reformer, der nu er i gang i Europa«.

Margrethe Vestager blev konkurrencekommissær 1. november 2014.

Foreign Policy blev startet i slutningen af 1970 og et er magasin, hvor eksperter og journalister behandler internationalt politik og ikke mindst amerikansk forsvars- og udenrigspolitik.

Magasinet er meget læst i politiske kredse og har ifølge sin hjemmeside over 2,3 millioner unikke besøgende på sin hjemmeside om måneden.

ritzau