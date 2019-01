Tysk efterretningstjeneste vil overvåge yderligtgående parti

Efter lang tids overvejelser har den tyske efterretningstjeneste BfV bestemt sig for at overvåge det højrenationale Alternative für Deutschland for at finde ud af, om partiet er ekstremistisk og udgør en fare for det tyske demokrati.

I første omgang er der tale om en såkaldt prøveovervågning af partiet, der forrige år kom ind i det tyske parlament for første gang med hele 12,6 procent af stemmerne.

Det bekræftede lederen af efterretningstjenesten, Thomas Haldenwang, på et pressemøde i Berlin tirsdag eftermiddag. Hvis BfV i sin efterforskning af partiet finder, at der er fare på færde, kan man optrappe til en egentlig overvågning med eksempelvis telefonaflytninger og tjek af e-mails til og fra partimedlemmer.

Med alle tænkelige juridiske metoder vil AfD forsøge at forhindre overvågningen, slog formanden for partiets gruppe i Forbundsdagen, Alexander Gauland, fast på et andet pressemøde i Berlin i går.

»Vi betragter denne beslutning som forkert … Beslutningen kommer som følge af et markant politisk pres på efterretningstjenesten«, sagde Alexander Gauland på pressemødet.

I forvejen har den tyske efterretningstjeneste holdt øje med partiets ungdomsorganisation Junge Alternative (JA), som man mener arbejder tæt sammen med den såkaldte Identitære Bevægelse på den yderste højrefløj. Men nu er der også åbnet for en overvågning af partiets højrefløj, Der Flügel, med ledende kræfter som den omstridte Björn Höcke, der er en af partiets to formænd i delstaten Thüringen.

Forrige år skabte Björn Höcke ravage, da han kaldte holocaust-mindesmærket i Berlin »et mindesmærke for skammen« og opfordrede til »en 180 graders ændring af landets erindringskultur« i forhold til nazitiden og Anden Verdenskrig.

Oplysningen om, at BfV vil indlede en delvis overvågning af partiet, er et hårdt slag for Alternative für Deutschland, som er på vej ind i et afgørende valgår med først valget i maj til EU-Parlamentet og i september valg i tre østtyske delstater, hvor partiet står stærkt.

Den anden formand for partiets parlamentsgruppe Alice Weidel beskyldte på AfD-pressemødet i Berlin den tyske regering for at have fyret den tidligere chef for efterretningstjenesten, Hans-Georg Maassen, for at kunne gennemtrumfe overvågningen. Det afviser efterretningstjenesten, som henviser til ledende AfD-medlemmers udtalelser og opslag på sociale medier, der kan tolkes som ekstremisme.

Indenrigsminister Horst Seehofer og oppositionen bakker op om overvågningen.

»Vi har selv studeret efterretningstjenestens omfangsrige materiale. Det er plausibelt, og derfor står jeg bag beslutningen«, siger Horst Seehofer og afviser pure, at der er tale om »en politisk beslutning«.