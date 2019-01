Østrigsk minister vil af med menneskerettigheder

Er det på tide at afskaffe menneskerettighederne for hurtigere og lettere at kunne skille sig af med kriminelle asylansøgere?

Ja, mener indenrigsministeren i Østrig, Herbert Kickl fra Frihedspartiet, som vil af med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

»Som udgangspunkt må det være sådan, at retten følger politikken, og ikke at politikken må følge retten«, sagde Herbert Kickl tirsdag aften i et meget omdiskuteret interview på østrigsk tv.

Indenrigsministeren fra det højrenationale Frihedspartiet, FPÖ, har flere gange sørget for kontrovers i hjemlandet. Denne gang ønsker han at kunne udvise kriminelle asylansøgere efter første afgørelse ved en retsinstans uden mulighed for at anke.

Det vil stride imod menneskerettighedskonventionens paragraf 8, som den danske regering også har forsøgt at gøre op med.

»Sammen med denne regering vil jeg gøre op med nogle sælsomme retslige konstruktioner, som i nogle tilfælde er mange, mange år gamle og kommer fra tider med helt andre tilstande end nu, og som forhindrer os i at gøre det, der er nødvendigt«, sagde Herbert Kickl i tv-interviewet.

Dagen efter – i onsdags – modererede han sine udtalelser og sagde til avisen Krone Zeitung, at han »gerne vil have en debat om disse regler«, som ifølge den østrigske indenrigsminister er for langt væk fra folket.

»Det største problem for retsstaten er, hvis den ikke længere forstår sine borgere. Jeg har fået tæsk, fordi jeg står for retsstaten; jeg bekender mig fuldt og helt til retsstaten«, sagde Herbert Kickl til avisen.

Kansleren vil ikke være med

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention stammer fra 1950, og Østrig sluttede sig til den i 1960’erne. Det gør landet fortsat, forklarede landets kansler, Sebastian Kurz fra det konservative ÖVP, i går på det økonomiske topmøde i Davos. Til østrigske journalister forklarede kansleren, at han har ringet til sin indenrigsminister og »sagt min klare mening til ham«.

At overholde menneskerettighederne er et klart grundlag for regeringens koalition med Frihedspartiet, mener Sebastian Kurz. Det betyder, at man skal overholde forfatningen, europæisk ret, folkeretten og internationale konventioner, forklarede kansleren og tilføjede:

»Det gælder ikke bare for forbundskansleren, men for hvert eneste medlem af regeringen«.

Problemet er bare, at indenrigsministerens udsagn ikke hører hjemme i en retsstat, mener forfatningsjuristen Karl Weber fra Universitetet i Innsbruck. Til avisen Der Standard siger han:

»Det, indenrigsministeren siger, er helt uforeneligt med en retsstat. Hvis en student skrev i en prøve, at ’retten skal følge politikken’, ville han dumpe«.

Tyskland og Østrig vil styrke grænser og Afrika-samarbejde

I virkeligheden er indenrigsministerens synspunkt ikke nyt. I sit partiprogram fra 2017 kræver Frihedspartiet en afskaffelse af menneskerettighedskonventionen, eller at Østrig trækker sig fra konventionen. Men det er i praksis umuligt, vurderer Karl Weber.