Retssag mod catalonske separatister udløser spansk regeringskrise

Retssagen mod medlemmer af den afsatte regering i Catalonien, der for halvandet år siden forsøgte at gennemføre den folkeafstemning om uafhængighed, som fra spansk side blev kendt ulovlig, har udløst en så alvorlig politisk krise, at det kan koste den spanske regering livet.

I fredags afbrød regeringen forhandlinger med catalonske separatistpartier. Deres stemmer er nødvendige, hvis ministerpræsident Pedro Sánchez skal få sit budget igennem parlamentet i Madrid, men den catalonske støtte er langt væk efter sammenbruddet i forhandlingerne.

I går demonstrerede den spanske højrefløj i Madrid for en afsættelse af regeringen, som anklages for at have givet efter – for overhovedet at forsøge at forhandle med de catalonske uafhængighedspartier.

I det klima starter i dag den med stor spænding imødesete retssag mod afsatte ministre, ledende parlamentarikere og ledere af folkelige uafhængighedsbevægelser ved højesteret. I sidste uge måtte Pedro Sánchez haste til Strasbourg for at overbevise Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol om, at de folkevalgte politikere fra Catalonien vil få en fair rettergang.

Det er man langtfra sikre på i Catalonien, hvor domhuse overalt i regionen forleden blev oversmurt med fækalier og affaldscontainere tømt ved dørene i protest mod retssagen og den langvarige varetægtsfængsling af politikerne, som risikerer fængselsstraffe på op til 30 år.

»Den spanske justits er lort«, stod der at læse på murene til domhusene.

Siden de syv toppolitikere og to ledere af en folkelig bevægelse for uafhængighed blev anholdt efter den tumultariske afstemning om løsrivelse fra Spanien 1. oktober 2017, har der været talrige, massive demonstrationer mod deres lange varetægtsfængsling i Catalonien, hvor de betragtes som »politiske fanger«. Den daværende borgerlige regering i Madrid, som siden måtte gå af som følge af et mistillidsvotum grundet alvorlige anklager om korruption, betragtede afstemningen som ulovlig i henhold til landets grundlov.

Derfor blev de folkevalgte politikere i denne uge i sikrede fængselsbusser, der normalt udelukkende bruges til transport af særligt farlige fanger, kørt fra fængsler i Catalonien og anbragt bag tremmer i Madrid som forberedelse til den med spænding imødesete retssag. Den indledes i morgen og transmitteres højst usædvanligt direkte i tv.

Det sker blandt andet for at imødekomme et ønske fra politikernes forsvarer om at have neutrale, internationale iagttagere i retssalen for at sikre en retfærdig rettergang.

Mens præsidenten Carles Puigdemont, der efter afstemningen erklærede uafhængighed i Catalonien, , er på fri fod i Belgien, står hans vicepræsident og flere ministre tiltalt ved højesteret. Vicepræsidenten, Oriol Junqueras, lederne af en kulturel organisation for uafhængighed, Jordi Sànchez og Jordi Cuixart, og den tidligere formand for det catalonske parlament, Carme Forcadell, til fængselsstraffe i op til 25 år for ’rebelión’, væbnet og voldeligt oprør mod den spanske stat.

De øvrige ministre står til kortere fængselsstraffe og store bøder for blandt andet misbrug af offentlige midler til gennemførelsen af den afstemning, der var erklæret ulovlig af de spanske domstole. Her kan straffen blive nedsat, hvis ministrene betaler alle eller nogle af pengene tilbage af egen lomme.

Paragraffen om ’rebelión’ er omstridt og var sidste år årsagen til, at en tysk domstol ikke ville udlevere Carles Puigdemont til retsforfølgelse i Spanien. Den tyske domstol fandt det på ingen måde bevist, at den tidligere catalonske leder havde begået de forbrydelser, der er omtalt i paragraffen om ’rebelión’.

»Det var ikke en stor overraskelse for mig, at tyskerne ikke ville udlevere Puigdemont til retsforfølgelse i Spanien på det grundlag. Men det er en stor overraskelse, at de spanske anklagere fremdeles prøver at få de andre tiltalte dømt for den paragraf, for der er indlysende ikke hold i påstanden«, siger Eduard Roig, professor i forfatningsret på universitetet i Barcelona, til Politiken.

