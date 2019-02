Uffe Elbæk: Finske erfaringer med borgerløn skræmmer ikke

Finlands to år lange forsøg, som trak overskrifter verden over, fik ikke folk i arbejde. Men Alternativet er stadig optimistiske.

For to år siden indledte Finland et storstilet forsøg med en form for borgerløn, som har trukket overskrifter verden over og inspireret partier som Alternativet i Danmark. 2.000 tilfældigt udvalgte kontanthjælpsmodtagere mellem 25 og 58 år fik i to år udbetalt 560 euro (4.200 kroner, red.) om måneden som en såkaldt basisindkomst. Uanset om de fik arbejde eller ej, måtte de beholde pengene.

Torsdag fremlagde Finlands social- og sundhedsministerium så de første erfaringer med eksperimentet:

Testpersonerne på basisløn var moderat lykkeligere end kontrolgruppen, som skulle deltage i aktiveringstilbud på deres lokale jobcenter. Til gengæld var modtagerne af »basisindkomst hverken værre eller bedre end kontrolgruppen til at finde arbejde«.

Det skriver Finlands institut for sociale ydelser, Kela, på sin hjemmeside.

I gennemsnit arbejdede testpersonerne 0,5 dage mere end kontrolgruppen. Dermed bekræfter undersøgelsen ikke umiddelbart Kelas teori om, at borgerløn ville øge folks incitament til at arbejde deltid, fordi de ikke ville miste understøttelse af merarbejde.

»Det bør altid være værd at tage arbejdet, frem for at blive derhjemme og tage imod understøttelsen«, sagde Finlands daværende social- og sundhedsminister, Pirkko Mattila, i 2016 til New York Times, da projektet blev søsat.

»Vi er nødt til at løbe risikoen og afprøve dette eksperiment«, fortsatte hun.

Lykkelige finnere

Mens modtagerne af basisydelsen ikke arbejdede mere end kontrolgruppen, gav de til gengæld udtryk for at være moderat lykkeligere.

I spørgeskemaundersøgelser svarede 55 procent af basislønmodtagerne, at deres helbred var »godt eller meget godt«, mens det samme kun gjaldt 47 procent af kontrolgruppen. 17 procent af basislønmodtagerne oplevede »et højt eller et meget højt stressniveau«, hvilket gjaldt for 25 procent af kontrolgruppen.

»Modtagerne af basisindkomst havde færre stressymptomer, færre problemer med at koncentrere sig og færre sundhedsproblemer end kontrolgruppen. De var også mere selvsikre omkring deres fremtid og deres evne til at påvirke samfundsmæssige udfordringer«, siger Minna Ylikännö, chefforsker på Kela, til hjemmesiden.

Resultaterne baserer sig kun på data fra det første år af eksperimentet. Den endelige rapport forventes at blive udgivet i starten af år 2020.

Selv om forsøget har trukket international opmærksomhed, besluttede Finlands regering sidste år at afbryde forskningen, når de to første år var gået. Det mødte kritik fra Olli Kangas, en af de eksperter, som har fulgt forsøget:

»To år er for kort en periode til at kunne drage nogle videre konklusioner fra så stort et forsøg. Vi skulle have mere tid og flere penge for at nå troværdige resultater«, siger han til finsk fjernsyn.

Uffe Elbæk er begejstret

Selv om det finske forsøg foreløbig ikke har leveret revolutionerende resultater, er Alternativets partileder Uffe Elbæk alligevel begejstret.

Partiet har i årevis advokeret for idéen om borgerløn, hvor alle borgere er sikret en minimumsydelse, uanset om de arbejder eller ej. Han mener ikke, Alternativets forslag er helt sammenligneligt med det finske, eftersom finnernes forsøg har været målrettet borgere på kontanthjælp.

»Jeg har ikke selv læst den finske undersøgelse. Men som jeg får det refereret, er den markante forskel, at dem, som ikke er underlagt det finske rigide kontrolsystem, gladere og mindre stressede end kontrolgruppen. Det synes jeg, uagtet om de har fået job eller ej, er et kæmpe plus«, siger Uffe Elbæk over telefonen.

Finlands moderate resultater får ikke Alternativet til at tvivle på, at borgerløn er vejen frem, fortsætter Elbæk:

»Det havde været en total succeshistorie, hvis alle var kommet på arbejde, men jeg kender ikke arbejdsmarkedskravene i Finland godt nok til at udtale mig som ekspert. Men nej, undersøgelsen stækker ikke vores ambitioner om borgerløn som sådan. Vi er nødt til at diskutere en ny form for socialt sikkerhedsnet fremadrettet i en verden på vej mod robotter og kunstig intelligens«.