Danmark fik ikke sin vilje: Nord Stream 2-gasledningen får grønt lys fra EU

Et højspændt forhandlingsforløb om reglerne for Nord Stream 2-gasledningen fra Rusland til Tyskland er endt med et kompromis. EU vil ikke bremse den omdiskuterede ledning, men Tyskland skal opfylde en række krav fra EU. Dermed stiger presset på Danmark får at godkende gasrørenes vej rundt om Bornholm.

På kanten af et sjældent nederlag for Tyskland i EU medlemslandene med stemmerne 27 mod 1 (Bulgarien) vedtaget nye retningslinjer for gasforsyningen til EU fra især Rusland. Aftalen betyder, at det mere end 60 milliarder kroner dyre Nord Stream 2 projekt gennem Østersøen ikke bliver stoppet af EU, tilgengæld skal EU-kommissionen godkender den præcise gasaftale mellem Tyskland og Rusland.

Et stop for gasledningen har ellers været et af USA’s vigtigste krav til de europæiske samarbejdspartnere, et krav som Danmark har bakket op om ved ikke umiddelbart at tillade gasledningen gennem dansk territorialfarvand. Danmark er det eneste EU-land, som dermed har kunnet stoppe det tysk-russiske projekt.

For at sikre færdiggørelsen af Nord Stream 2 har Tyskland accepteret, at aftalerne omkring det tysk-russiske projekt skal leve op til en række principper i EU’s Gasdirektiv, der gælder for gasledninger internt i EU. For at hindre monopoler, sikrer EU-reglerne blandt andet, at det principielt ikke må være det samme selskab, der ejer rørledningen, og som eksporterer gassen. Der skal også være adgang for andre gasproducenter til at bruge gasledningen.

Aftalen er dog ikke endeligt vedtaget, før Europaparlament har godkendt den i næste uge. I parlamentet er der udbredt modstand mod Nord Stream 2, både fordi EU’s afhængighed af russisk energi bliver større, og fordi mere naturgas kan bremse grøn energi, derfor kan aftalen blive stemt ned.

Fransk oprør mod Tyskland

Forhandlingerne blandt EU’s medlemslande og EU-Kommissionen har stået i stampe i lang tid, men aftalen kom på plads, da Frankrig torsdag overraskende truede med at gå imod det tyske ønske om grønt lys for gasledningen. Billige og stabile gasforsyninger fra Nord Stream 2 anses for afgørende for store dele af den tyske og centraleuropæiske storindustri i mange år fremover, mens Europa gradvis udfaser kul og anden ’sort energi’. Den nye franske modstand, fik tyskerne til fredag at komme med et kompromisforslag, der er udtryk for et absolut minimum for, hvad tyskerne kan acceptere.

På et pressemøde senere fredag sagde den tyske kansler Angela Merkel, at »vi kun nåede aftalen, fordi Frankrig og Tyskland har arbejdet tæt sammen«. Samtidig understregede den franske regering, at »der ikke er nogen krise mellem Frankrig og Tyskland«.

Bag de høflige forsikringer ligger, at Frankrig altså til sidst skiftede position og ikke længere bakkede op om Tysklands forsøg på at samle et blokerende mindretal imod EU regulering af Nord Stream 2 og tilsvarende gasprojekter.

Med sidste øjeblik-kompromiset opnåede tyskerne, at det enten er de berørte gasselskaber eller det EU-land, hvor gasledningen går i land, der skal lave aftalerne med modparten - her Rusland - og ikke EU-Kommissionen. Kommissionen skal dog godkende aftalen. Det betyder, at det eneste man nu ved med sikkerhed er, at EU ikke blokerer for den omstridte gasledning. Man ved ikke, hvilke indrømmelser tyskerne og det russiske statsmonopol Gazprom må give EU.

Modstanden mod mere russisk gas og dermed den nye gasledning voksede efter Ruslands annektering af Krim i 2014. Især USA, Ukraine, Polen og de baltiske lande har forsøgt at bremse gasledningen, der supplerer den første Nord Stream ledning fra Rusland til Tyskland.