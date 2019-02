Voxpop fra Dover: Vi får en aftale - EU vil ikke efterlade vores land så sårbart

»Brexit?! Vi har fået nok! Vi orker ikke at tale mere om det«. Mange i havnebyen Dover i det sydøstlige England er trætte af at tale om briternes farvel til EU. I byen stemte 62 procent for at forlade EU i 2016. Her er et udpluk af de holdninger, vi mødte.