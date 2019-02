Nye biler sladrer om din køretur: Bilcomputer afslører bilræs med 197 km/t, hvor grænsen var 80

Tesla registrerede rute og fartovertrædelser. Det er data, Berlins Politi kan bruge for at få dømt vanvidskører.

Fartgrænsen lå på 80 km/t. Men den Tesla, der kom kørende, holdt en hastighed på 197 km/t.

Det var nok til, at føreren af køretøjet kan straffes efter nye bestemmelser om vanvidskørsel, den tyske forbundsdag har vedtaget.

Ifølge avisen Der Tagesspiegel fik politiet hjælp af den nye teknik, da bilejeren skulle retsforfølgelse. Man fik en retskendelse, der pålagde bilproducenten at give politiet adgang til de data, køretøjets indbyggede computer havde liggende om brugen.

Computere afslørede alt

Det viste sig, at computeren kunne give alle de oplysninger, betjentene i færdselsafdelingen drømte om. Takket være bilcomputerens konstante registrering af data om kørslen og positionerne kunne de rekonstruere ejerens brug helt uden at skulle støtte sig til vidner eller andre efterforskningsmuligheder. De kunne kortlægge ruten og se, at farten under den hidsige tur havde været oppe på 209 km/t.

Det har leveret et enestående og meget præcist bevismateriale mod bilejeren, der endnu ikke er dømt ved retten, skriver avisen.

Teslaens ræs gennem Berlin skete i september. Men siden har byens politi i sin kamp mod ulovlige gaderæs også afsløret andre bilister i ekstremt hurtig kørsel takket være adgangen til de indbyggede computeres detaljerede registreringer af brugen. Blandt andet er førerne af to Lamborghinier afsløret i at have kørt om kap med 111 og 131 km/t på en af byens gader, skriver avisen.