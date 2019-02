Skatteminister advarer: Danske virksomheder skal gøre sig klar til hårdt Brexit

Ove Thejls i Thisted er en rolig mand. Som administrerende direktør for Danmarks næststørste svineslagteri, Tican, har han styr på situationen, hvis Storbritannien skulle ryge ud af EU uden en aftale om 28 dage.

Virksomheden har siden den britiske folkeafstemning i 2016 allerede halveret sin eksport til det britiske marked og vendt sig mod andre markeder i Asien og Australien.

I forhold til den eksport, Tican stadig sender til briterne, er der styr på dokumenterne, så handlen kan fortsætte over grænsen så gnidningsfrit, som det nu bliver muligt.

»Vi er forberedt, så vi vil ikke blive så hårdt ramt, hvis briterne ryger ud uden en aftale«, siger han.

Men sådan ser det ikke nødvendigvis ud for mange af Danmarks små og mellemstore virksomheder, og det får nu skatteminister Karsten Lauritzen (V) til at advare: Få styr på de nødvendige papirer nu. Ellers risikerer I at blive hårdt ramt.

»Jeg er bekymret for den del af virksomhederne, som ikke er vant til at handle med lande uden for EU. De er måske ikke lige opmærksomme på, at der er en del ting, der skal på plads, for at de fortsat kan importere og eksportere til Storbritannien. Det kan ramme deres overskud, så de er nødt til at handle nu«, siger Karsten Lauritzen.

Kommer der ikke en udskydelse eller en aftale, ryger briterne automatisk ud af EU 29. marts. Og så er Storbritannien et såkaldt tredjeland, som skal behandles på lige fod med alle andre lande uden for EU.

Nedtælling Vigtige datoer 12. marts: Parlamentet stemmer om Mays aftale med EU. 13. marts: Falder Mays aftale, stemmes der om at forlade EU uden en aftale. 14. marts: Falder det forslag også, stemmes der om at udskyde Brexit.

Det betyder, at der bliver behov for registrering og dokumentation, der vil variere fra virksomhed til virksomhed. Men hver enkelt skal undersøge, om man eksempelvis skal oprettes i Toldstyrelsens systemer, registrere sig som eksportør, registrere varer og tjekke, at de kontrakter, der er indgået, er i orden, hvis der for eksempel skulle opstå forsinkelser ved den britiske grænse.

Få virksomheder henvender sig

Skatteministerens bekymring er opstået, fordi de værktøjer, som skatteforvaltningen stiller til rådighed for at hjælpe virksomhederne igennem de nødvendige procedurer, ikke bliver brugt i så høj grad, som man havde håbet. Skatteforvaltningen har ansat 50 ekstra medarbejdere, afholdt flere informationsmøder og oprettet en hotline, som virksomheder kan bruge til at få hjælp og rådgivning.

»Men der er få virksomheder, der har henvendt sig. Det tager ikke dage eller måneder at få styr på dokumenterne, og jeg håber virkelig, at flere vil gøre sig den ulejlighed at undersøge, hvordan de kan forberede sig så godt som muligt«, siger han.

Konsekvenserne kan blive erstatningsansvar, bøder og tab af kunder, men præcis hvor mange virksomheder, der er i farezonen for at komme i problemer, findes der ingen opgørelser over. Danmark eksporterer for 91 milliarder kroner om året til Storbritannien, og ifølge Dansk Erhverv berører Brexit stort set samtlige danske virksomheder, der handler med EU.

Brancheorganisationer: Der er huller

Organisationerne Dansk Industri, Dansk Erhverv og Landbrug og Fødevarer, der også rådgiver virksomhederne, bakker op om ministerens opråb.