Lobbyist i kulindustrien får topjob i USA's miljøkontor Med stemmerne 52-47 godkender USA's senat klimaskeptiker til at lede EPA. Kun en republikaner stemmer imod.

USA's senat godkender præsident Donald Trumps kandidat til leder af USA's miljøkontor, EPA. Det er den tidligere lobbyist for kulindustrien Andrew Wheeler.

Han har også arbejdet i en længere årrække i Kongressen.

Wheeler erstatter Scott Pruitt. Han trådte tilbage sidste sommer efter beskyldninger om at have misrøgtet sit embede. Wheeler har været den fungerende leder af EPA i den mellemliggende tid.

»Som fungerende administrator i EPA har han prioriteret en politik baseret på sund fornuft, som beskytter vores luft og vand, men samtidig tillader vores økonomi at vokse«.

Det siger den republikanske senator John Barrasso efter afstemningen. Den viste 52 stemmer for Wheeler og 47 imod.

En enkelt republikansk senator stemte imod ham. Det var den moderate Susan Collins fra delstaten Maine.

Hun beskyldte ham for at have medvirket til at afskaffe regler, der skal beskytte klimaet. Det har bragt landet på en forkert vej, lød det fra Collins.

Trump og store dele af Det Republikanske Parti anerkender ikke, at den globale opvarmning er skabt af mennesker. De får støtte fra mange olieselskaber og kulindustrien.

Wheeler har blandt andet være med til at afvikle de regler, der blev indført under tidligere præsident Barack Obama. Hans regering satte loft over CO2-udledningen fra kulfyrede kraftværker og loft over udledning fra biler og lastbiler.

ritzau