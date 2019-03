Helt ny flytype styrter for anden gang 157 er omkommet - ny sikkerhedssoftware i Boeing 737 Max er i fokus

»MCAS er et system, som først er kommet til på denne Max udgave af Boeing 737. Det system er den grundliggende forskel på Max og alle andre 737 typer. Systemet griber automatisk ind, hvis flyets systemer tror, at det er ved at stalle (flyets vinger mister opdriften på grund af en kritisk stejl stigende vinkel, red.). MCAS får automatisk flyet til at dykke næsen ned, hvilket også er det rigtige, hvis det er ved at stalle. Men det kan være katastrofalt, hvis det er forkerte informationer, og flyet i virkeligheden har en korrekt vinkel og opdrift over vingerne.«, forklarer Hans Christian Stigaard.

Ændring var ikke kendt af piloterne

I den situation skal piloterne ikke stole på systemet, men straks slå det fra ved hjælp af en kontakt i covckpittets midterkonsol for derefter at bringe flyet i en korrekt vinkel igen. Men efter omfattende research offentliggjorde New York Times 3. februar en artikel, hvor det fremgår, at Boeing - med tilladelse fra de amerikanske luftfartsmyndigheder FAA - har undladt at fortælle om det nye system.

Ifølge New York Times, der har talt med en stribe kilder i i luftfartsbranchen og piloter i Southwest Airlines - en af Boeings storkunder, skyldes det et ønske om, at piloterne fra de andre 737 fly ikke skulle igennem kostbar simulator-træning, før de satte sig ind i cockpittet på en 737 Max.

Efter flystyrtet i Indonesien er forløbet genstand for en undersøgelse hos National Transportation Safty Board, der er den amerikanske havarikommission: »FAAs certificering af 737 max er en del af vores og de indonesiske myndigheders undersøgelse«, står der i et svar til New York Times. Havarikommissionen vil ikke kommentere yderligere, før den endelige officielle havarirapport fra Indonesien er færdig.