Med stemmerne 312 for og 308 imod har det britiske parlament sagt ja til at udelukke brexit uden aftale.

Det britiske parlament har ved en afstemning om et ændringsforslag onsdag afvist et brexit uden aftale med et yderst smalt flertal.

312 stemmer ja til at udelukke et brexit uden aftale. 308 stemmer imod.

Ændringsforslaget overtrumfer regeringens oprindelige afstemning, og det er derfor det forslag, der senere skal stemmes om ved onsdagens hovedafstemning.

ritzau