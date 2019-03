Ekspert: Højreekstremisme har altid eksisteret, men fjendebilledet har ændret sig

Sagen kort

Fredag fandt to angreb sted i byen Christchurch i New Zealand. En mand trængte ind i to moskéer og angreb de bedende. Lørdag morgen lokal tid kalder New Zealands politi de to angreb for terror. Der er i alt 49 dræbte. Over 40 er såret, og nogle er stadig i kritisk tilstand. Politiet har anholdt en 28-årig australier, der formodes at stå bag begge angreb. Han er lørdag blevet varetægtsfængslet frem til 5. april for drab.