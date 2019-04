346 døde: Boeing traf to skæbnesvangre beslutninger for sit »absolut win-win«-fly

Tidspres, for dårlig uddannelse og forkerte oplysninger fra verdens største flyproducent, Boeing. Følgagtighed og forkert og for meget uddelegering af ansvar for godkendelsen af ulykkesflyet 737 Max hos de amerikanske myndigheder. Et ubehageligt billede af svigt kan få afgørende betydning for Boeing og for myndighederne, men først og fremmest for passagerernes tillid.