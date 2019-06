FN: 2,2 milliarder har ikke adgang til rent drikkevand

Mere end to milliarder mennesker verden over har ikke adgang til rent drikkevand. Det vurderer FN ifølge en ny rapport.

Det skriver nyhedsbureauet dpa tirsdag morgen.

Formuleringen 'adgang til rent drikkevand' dækker over, at afstanden til drikkevandet kan tilbagelægges på 30 minutter til fods.

I alt er det 2,2 milliarder mennesker, der ikke er i nærheden af rent drikkevand. Heraf er 144 millioner nødt til at drikke ufiltreret vand direkte fra jorden, vandløb og floder.

Foruden rent drikkevand har knap 4,2 milliarder mennesker ikke adgang til toiletter med rindende vand.

Sygdomme som diarré, kolera og hepatitis ville kunne udryddes helt, hvis alle havde adgang til rent drikkevand og ordentlige sanitære forhold, skriver FN i rapporten.

Direkte angreb på vandforsyningen

Folk, der bor i konfliktområder, har fire gange så høj sandsynlighed for at stå uden adgang til rent drikkevand, som folk der bor i sikre områder. Det viser tal fra FN's Børnefond, Unicef.

I alt drejer det sig om knap 200 millioner mennesker i konfliktområder. Blandt de værst ramte lande er Syrien, Yemen, Sydsudan og det nordlige Nigeria.

Flere af landene har oplevet direkte angreb på vandforsyningen som en del af de konflikter, der raser.

Et af FN's verdensmål for bæredygtighed er at sikre rent vand til alle mennesker inden 2030. Og det går fremad.

I dag har 1,8 milliarder flere mennesker adgang til rent drikkevand, end tilfældet var i 2000. Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

ritzau