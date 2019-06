Boris Johnson skal kæmpe med Jeremy Hunt om at blive Storbritanniens næste leder

De omkring 160.000 medlemmer af de konservative parti i Storbritannien skal nu tage stilling til, om Boris Johnson eller Jeremy Hunt skal være partiets nye leder og dermed også landets nye premierminister.

Det står klart efter den femte og sidste afstemningsrunde blandt de potentielle kandidater, som fandt sted torsdag blandt partiets 313 medlemmer af Underhuset.

Her fik Boris Johnson ligesom i de tidligere runder klart flest stemmer, 160, mens Jeremy Hunt med 77 stemmer lige netop slog den tredje deltager i afstemningen, miljøminister Michael Gove, der måtte nøjes med 75 stemmer. Boris Johnson hentede dog kun tre stemmer mere i den sidste afstemningsrunde.

Den kommende partileder og premierminister skal stå for at føre Storbritannien ud af EU. Deadline for briternes farvel blev på et EU-topmøde i april udskudt til 30. oktober i år. Det britiske parlament har flere gange forkastet den Brexit-aftale, som premierminister Theresa May forhandlede på plads med EU.

Begge de to kandidater til lederposten har erklæret sig villige til at se Storbritannien forlade EU uden en aftale uanset den usikkerhed, det indebærer, både for landets økonomi, for de mange EU-borgere, der bor og arbejder i Storbritannien og for de mange briter, der tilsvarende bor i andre EU-lande.

Meningsmålinger har vist, at Boris Johnson er favorit hos partiets medlemmer. De har nu nogle uger til at stemme på en af de to kandidater. Resultatet vil foreligge i den fjerde uge af juli.

Indenrigsminister Sajid Javid blev slået ud af kapløbet i en afstemning i parlamentsgruppen tidligere på dagen i går, hvor han blot fik 34 stemmer. Han ville ikke fortælle, hvem han stemte på i den endelige afstemning.

Boris Johnson, der fyldte 55 år i onsdags, kæmpede for Brexit op til folkeafstemningen i 2016. Da Theresa May efter afstemningen overtog premierministerposten, udnævnte hun ham til udenrigsminister. En post han forlod sidste år i juni i protest mod forhandlingerne med EU om Brexit.

Han var borgmester i London 2008-2015 og vendte derefter tilbage til Underhuset. Som borgmester kæmpede Boris Johnson blandt andet for at give cyklister bedre vilkår i byen. Den farverige Boris Johnson har en baggrund som journalist og var blandt andet korrespondent i Bruxelles for The Daily Telegraph i nogle år i 1990’erne.

Den 52-årige Jeremy Hunt har været medlem af Underhuset siden 2005. I 2010 blev han udnævnt til kulturminister. I 2012 skiftede han til den vanskelige post som sundhedsminister. Den havde han, indtil han i juli 2018 afløste Boris Johnson som udenrigsminister.

Op til folkeafstemningen i 2016 var han tilhænger af, at Storbritannien skulle blive i EU. Siden har han skiftet mening og går i dag ind for Brexit.

Beslutningen om, hvem der skal være de konservatives næste leder, er der tilsyneladende flere og flere, der ønsker at tage del i. Tusindvis af nye medlemmer er ifølge The Telegraph i løbet af det seneste år strømmet til partiet.

Siden marts sidste år er antallet af medlemmer, der betaler medlemskontingentet på 25 pund årligt, steget med en tredjedel - 36.000 flere har meldt sig ind, og partiet har nu omkring 160.000 betalende medlemmer.