Malta hjælper 65 migranter fra tysk redningsskib Migranter, der er bragt til Malta, vil omgående blive fordelt blandt andre europæiske lande.

Malta meddeler søndag, at alle 65 migranter fra det tyske redningsskib 'Alan Kurdi' har fået lov til at komme i land på øen.

Migranterne får ikke lov at blive i Malta, vil omgående blive fordelt blandt andre europæiske lande. Det meddeler de maltetiske myndigheder efter drøftelser med EU-Kommissionen og Tyskland.

Malta har været blandt de førende nationer til at tage sig af migranter, der forsøger at komme til Europa via Middelhavet.

Det tyske redningsskib blev tidligere forment adgang til Malta, efter at fartøjet først var blevet afvist i Italien.

Migranterne, som søndag sidst på eftermiddagen stadig er i internationalt farvand, vil blive samlet op af flådefartøjer fra Malta og sejlet i land.

Tre af dem har akut brug for lægehjælp, oplyser organisationen Sea-Eye.

'Alan Kurdi' er det seneste af en række skibe med migranter, som de seneste uger forgæves har søgt at lægge til i en havn i Italien.

Kan ikke forhandle om menneskeliv

Sent lørdag aften skrev Sea-Eye på Twitter, at skibet nu ville sejle til Malta, og at man ikke kunne vente på, at der opstod en nødsituation.

»Nu må vi afprøve, om de europæiske regeringer bakker op om Italiens holdning. Menneskeliv er ikke noget, man kan forhandle om«, lød det fra organisationen.

'Alan Kurdi' sejler under tysk flag og er navngivet efter en treårig syrisk dreng, som druknede i Middelhavet i 2015. Skibet ændrede lørdag kurs og sejlede mod Malta efter problemer med de italienske myndigheder.

EU-landene har gennem længere tid diskuteret et mere ligeligt fordelingssystem, så lande som Malta, Italien og Grækenland ikke er alene om at tage sig af de nyankomne.

ritzau