Iran: Besætningsmedlemmer på opbragt skib har det godt

Alle 23 medlemmer af besætningen om bord på det britiske skib 'Stena Impero' er i god behold.

Det oplyser den iranske talsmand Allahmorad Afifipour, som leder havnene i en række iranske havnebyer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Alle besætningsmedlemmer om bord på skibet er sikkerhed og i god behold i Bandar Abbas' havn«, siger Allahmorad Afifipour til stats-tv ifølge Reuters.

Bandar Abbas er en havneby i det sydlige Iran.

Det svenskejede olieskib 'Stena Impero' blev fredag opbragt af Iran, mens det var på vej mod Saudi-Arabien. Det er indregistreret i London, Storbritanniens hovedstad.

At opbringe et skib vil sige at tilbageholde det - enten i forbindelse med krig eller for at undersøge det og eventuelt beslaglægge lasten.

Det var angiveligt for at gøre gengæld, at Iran opbragte det britiske skib i det højspændte område ved Hormuzstrædet.

Sådan lød meldingen fra en talsmand fra Vogternes Råd i Iran lørdag.

Briterne opbragte 4. juli et iransk skib ved Gibraltar. Årsagen var, at de mistænkte, at skibet ville trodse EU-sanktioner ved at fragte olie til Syrien.

Den påstand har Iran flere gange afvist og forlangt, at skibet bliver frigivet.

Derfor var der allerede fredag spekulationer om, at den seneste udvikling i Hormuzstrædet kunne være gengæld fra iranernes side.

Ifølge talsmanden fra Vogternes Råd skete opbringningen på baggrund af en 'ulovlig økonomisk krig og opbringning af olieskibe'.

Vogternes Råd kommenterer sjældent statslige anliggender. Når det gør, bliver det dog set som en afspejling af Irans øverste leder ayatollah Ali Khameneis synspunkter. Rådet samarbejder tæt med ayatollahen.

Hormuzstrædet forbinder Den Persiske Golf og Omanbugten. Området er blandt andet ekstremt vigtigt for verdens olieeksport. De seneste måneder har det samtidig dannet ramme om store spændinger mellem Iran og USA.

For cirka en måned siden - den 20. juni - skød Iran en militærdrone fra USA ned over netop Hormuzstrædet. Det skete med et iransk jord-til-luftmissil.

Kort forinden havde amerikanerne beskyldt Iran for at angribe to tankskibe i området. Det blev dog afvist af iranerne.

